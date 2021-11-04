Главный источник загрязнения воздуха в Актобе назвал аким области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об экологической ситуации в городе Актобе рассказал аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким Актюбинской области, руководством города Актобе была проведена работа. По сравнению с предыдущими годами неприятного запаха в городе стало меньше.

«Мы выделили значительные средства для катализаторов, которые заливают канализационную систему, для биоочистки. Принятыми мерами эту проблему удалось снизить. У нас экологическая ситуация относительно загрязнения воздуха не самая лучшая. Мы состоим в десятке городов (загрязненных - прим. ред.). Есть промышленные выбросы, которые влияют сильно. Есть меморандумы, которые заключены с такими предприятиями как Актюбинский завод ферросплавов, Актюбинский завод хромовых соединений. Они планомерно ведут работу и в течение двух-трех лет планируют сократить свои выбросы», - рассказал аким региона во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также по словам главы региона, наблюдаются выбросы от автомобильного транспорта. На данный момент проводится работа по переводу транспортных средств на газ.

«Самый серьезный источник загрязнения - это канализационно-очистные сооружения. Пока с помощью биоочистки и катализаторов мы этот вопрос снимаем в локальном порядке. Если сравнить предыдущие годы, ситуация намного улучшилась. Да проблемы есть, но мы их решаем», - подчеркнул Ондасын Уразалин.