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Главный имам столицы призвал мусульман праздновать Ораза айт дома

23 Мая 2020 16:20
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Главный имам столицы призвал мусульман праздновать Ораза айт дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра начинается празднование одного из наиболее главных торжеств последователей Ислама. Главный имам столицы поздравил всех мусульман и призвал праздновать Ораза айт дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Уважаемые жители столицы! Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, который мы держали в священный месяц Рамадан! По заявлению Духовного управления мусульман Казахстана праздник Ораза айт в этом году приходится на 24 мая. К сожалению, связи с карантинной ситуацией мы вынуждены встречать его в особых условиях. Поскольку каждый человек подвержен риску эпидемии, должны быть приняты меры предосторожности. Поэтому лучше всего проводить Айт дома с семьей. Мусульманин обязан поздравлять родных и близких с праздником. Просим отнестись с пониманием на заявление ДУМК и проводить Ораза айт дома. Человек, который не может совершить молитву Айт, может вместо нее прочитать «Уад-духаа». Пусть Аллах примет наш пост, добрые дела и молитвы, совершенные в священном месяце Рамадан», – говорится в поздравлении главного имама столицы Казахстана.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Религия, Общество, Коронавирус,
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