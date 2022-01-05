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Главный имам Карагандинской области обратился к согражданам
5 Января 2022 13:44
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа выразил свое мнение касательно сложившейся социально-экономической ситуации в стране. Представитель духовенства призвал жителей к мудрости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа призвал сограждан к мудрости, сохранению мира и спокойствия.
«Наш Президент принял верное решение во благо народа. Наш долг – сохранять мир и спокойствие. Казахи всегда были мудрыми и всё решали с умом. Благодаря этому наши предки добились независимости, свободы. И мы должны всё решать мирно», – обратился главный имам к согражданам.
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