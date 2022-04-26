Главный государственный санврач РК сообщила о действующих постановлениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова сообщила о действующих на территории Республики Казахстан постановлениях, передает МИА «Казинформ».

«Во время последних выездов в регионы возникали многочисленные вопросы от населения ссылаясь на утратившие силу постановления главного государственного санитарного врача РК (далее - постановление). В связи с этим, решила написать пост с указанием всех актуальных постановлений. На сегодня в Казахстане по проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции действуют 10 постановлений, из них 6 основных и 4 - внесение изменений в основное постановление», - написала Айжан Есмагамбетова.

Постановления разделены на шесть направлений:

По организации и проведению профилактических прививок против КВИ действуют четыре постановления, в том числе основное - №2 от 13 января 2022 г. с внесением изменений постановлениями №6 от 24 января 2022 г, №11 от 18 февраля 2022 г, №17 от 25 марта 2022 г.

Постановлениями утверждены алгоритмы организации и проведения профилактических прививок против КВИ, подлежащий контингент и правила хранения и транспортировки вакцин против КВИ.

По взаимному признанию паспортов вакцинации действуют два постановления, из них основное - № 48 от 26 октября 2021 г. и внесение изменений в основное - постановлением №15 от 18 марта 2022 г.

На сегодня достигнуто взаимное признание паспортов с 33-мя странами мира (Аргентина, Армения, Беларусь, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Филиппины, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония).

По предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан действуют два постановления, из них основное - № 3 от 13 января 2022 г и внесение изменений в основное - постановлением №11 от 18 февраля 2022 г.

Постановлениями утверждены требования в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа в РК и формы расписок контактного лица с больным COVID-19 и лица, прибывшего из-за рубежа в РК авиарейсами, прибывших через пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

По утверждению профилактических мер коронавирусной инфекции в Республике Казахстан действует постановление №16 от 25 марта 2022 г.

Постановлением утверждены алгоритмы деятельности объектов, режима работы организаций здравоохранения, проведения лабораторной диагностики КВИ, профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении больного, контактного лица.

По дальнейшему использованию проекта Ashyq постановление №14 от 14 марта 2022 г. утвержден алгоритм принятия мер при выявлении посетителей с «красным» статусом и критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq.

На сегодня отменено обязательное использование мобильного приложения Ashyq на объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска.

По деятельности организаций образования действует постановление №20 от 19 апреля 2022 г., которым утверждены требования к работе дошкольного образования, организаций среднего образования, колледжей и высших учебных заведений, интернатов и общежитий, к объектам общественного питания в организациях образования на период введения ограничительных мероприятий.

Отменены требования к обязательному соблюдению масочного режима, социальной дистанции, ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся, к кабинетной системе обучения – в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах (низкий и умеренный эпидемиологический риск).

Снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Исключены требования к 100% вакцинации педагогов и персонала организаций образования.

Требования к масочному режиму, социальной дистанции и проведению ежедневного «входного» фильтра, использование приложения Ashyq, отмена кабинетной системы обучения, а также запрет на проведение массовых мероприятий будут вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).

Остальные постановления отменены.







