Главный госсанврач Казахстана утвердил санитарные меры при предвыборной агитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о мерах по предупреждению распространения COVID-19 при проведении предвыборной агитации на выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на текст документа, размещенного на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Согласно постановлению, всем участникам избирательного процесса необходимо:

1) обязательное соблюдение режима ношения одноразовых медицинских или защитных масок, перчаток;

2) использование антисептических средств для дезинфекции рук;

3) соблюдение социального дистанцирования между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

4) избежание рукопожатий либо других форм прямого контакта.

Предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн.

При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в пункте 2 настоящих мер по предупреждению распространения КВИ.

Раздачу бесплатных печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок.

При проведении публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями внутри помещения необходимо обеспечить:

1) использование помещений досточно просторных для неукоснительного соблюдения социальной дистанции;

2) бесконтактный температурный контроль участников мероприятия у входа в помещение;

3) использование средств для дезинфекции рук у входа в помещение и внутри помещения;

4) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей;

5) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции проведение регулярного проветривания помещения;

6) отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания;

7) размещение информационных материалов о соблюдении мер профилактики КВИ;

8) установку дистанционных разметок у входа в помещение и внутри помещения;

9) рассадку участников с соблюдением социальной дистанции.

Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий.