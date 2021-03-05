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    18:30, 04 Март 2021 | GMT +6

    Главный госсанврач Карагандинской области обратился к жителям региона

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин напомнил о карантиных мерах и попросил жителей региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать места массового скопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые жители Карагандинской области!

    В преддверии весенних праздников хочется пожелать вам прежде всего здоровья и напомнить о том, что, несмотря на нахождение Карагандинской области в «зелёной» зоне, не стоит забывать о мерах предосторожности.

    Регистрация коронавирусной инфекции продолжается, на сегодняшний день на территории области зафиксировано свыше 15 тысяч случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1 130,1, репродуктивное число - 0,903.

    Вы все отлично помните новогодние праздники, когда по истечении одного инкубационного периода область оказалась в «жёлтой» зоне и были введены ограничительные меры.

    Поэтому всё ещё актуальными остаются следующие советы:

    - правильно носите маски;

    - соблюдайте социальную дистанцию;

    - без острой необходимости не посещайте места массового скопления людей;

    - не участвуйте в массовых праздничных мероприятиях и не проводите их;

    - пользуйтесь антисептиками;

    - соблюдайте гигиену рук.

    Помните: только строгое соблюдение всех мер позволит нам сохранить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции стабильной. Берегите себя и своих близких!» - сказал главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин.


    Теги:
    Коронавирус в РК Другие государственные органы Карагандинская область Общество Безопасность Минздрав РК
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