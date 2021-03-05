Главный госсанврач Карагандинской области обратился к жителям региона

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин напомнил о карантиных мерах и попросил жителей региона соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также не посещать места массового скопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Карагандинской области!

В преддверии весенних праздников хочется пожелать вам прежде всего здоровья и напомнить о том, что, несмотря на нахождение Карагандинской области в «зелёной» зоне, не стоит забывать о мерах предосторожности.

Регистрация коронавирусной инфекции продолжается, на сегодняшний день на территории области зафиксировано свыше 15 тысяч случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1 130,1, репродуктивное число - 0,903.

Вы все отлично помните новогодние праздники, когда по истечении одного инкубационного периода область оказалась в «жёлтой» зоне и были введены ограничительные меры.

Поэтому всё ещё актуальными остаются следующие советы:

- правильно носите маски;

- соблюдайте социальную дистанцию;

- без острой необходимости не посещайте места массового скопления людей;

- не участвуйте в массовых праздничных мероприятиях и не проводите их;

- пользуйтесь антисептиками;

- соблюдайте гигиену рук.

Помните: только строгое соблюдение всех мер позволит нам сохранить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции стабильной. Берегите себя и своих близких!» - сказал главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин.