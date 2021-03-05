Главный госсанврач Карагандинской области обратился к жителям региона
«Уважаемые жители Карагандинской области!
В преддверии весенних праздников хочется пожелать вам прежде всего здоровья и напомнить о том, что, несмотря на нахождение Карагандинской области в «зелёной» зоне, не стоит забывать о мерах предосторожности.
Регистрация коронавирусной инфекции продолжается, на сегодняшний день на территории области зафиксировано свыше 15 тысяч случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1 130,1, репродуктивное число - 0,903.
Вы все отлично помните новогодние праздники, когда по истечении одного инкубационного периода область оказалась в «жёлтой» зоне и были введены ограничительные меры.
Поэтому всё ещё актуальными остаются следующие советы:
- правильно носите маски;
- соблюдайте социальную дистанцию;
- без острой необходимости не посещайте места массового скопления людей;
- не участвуйте в массовых праздничных мероприятиях и не проводите их;
- пользуйтесь антисептиками;
- соблюдайте гигиену рук.
Помните: только строгое соблюдение всех мер позволит нам сохранить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции стабильной. Берегите себя и своих близких!» - сказал главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин.