Главный флаг приспустили в Астане в День общенационального траура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный флаг расположен на площади государственных символов Казахстана в столице, передает МИА «Казинформ».

Главный флаг приспустили в столице в день общенационального траура. Согласно закону РК в течение 12-го июня вплоть до 00:00 флаг будет висеть на высоте половины флагштока (50 м).

12 июня в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате пожаров в области Абай. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.