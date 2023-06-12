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    00:44, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Главный флаг приспустили в Астане в День общенационального траура

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    кадр из видео/ акимат Астаны
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный флаг расположен на площади государственных символов Казахстана в столице, передает МИА «Казинформ».

    Главный флаг приспустили в столице в день общенационального траура. Согласно закону РК в течение 12-го июня вплоть до 00:00 флаг будет висеть на высоте половины флагштока (50 м).

    12 июня в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате пожаров в области Абай. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.


    Теги:
    Общество Госсимволы РК Астана
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