Главный флаг Казахстана приспущен в знак траура
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный флаг в центре Нур-Султана приспустили в знак траура по погибшим в авиакатастрофе близ Алматы, передает МИА «Казинформ».
Самый большой флаг страны расположен на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен». В первый раз он был поднят десять лет назад в рамках празднования Дня столицы.
Государственный флаг Казахстана в самом центре столицы имеет размер 15 на 30 метров и возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города. Вес флага составляет 100 кг.
Как сообщалось, 28 декабря 2019 года в Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета, произошедшем 27 декабря около Алматы.
В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.
Решение об объявлении национального траура принимает Президент страны. В дни общенационального траура отменяются развлекательные мероприятия и передачи на телевидении. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспускают государственные флаги. Общенациональный траур может длиться до трех дней.
Он объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы – стихийные бедствия, катастрофы, войны.
Фото: Жаркын Тусупбекулы/Facebook
- МИД Израиля выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
- Место крушения самолета обследовала служба защиты животных и растений
- Пострадавших в авиакатастрофе детей перевели из реанимации в профильные отделения в Алматы
- МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу
- Спасатели работают на месте крушения самолета под Алматы
- «Учитель года» Назым Абаганова спаслась в авиакатастрофе под Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана