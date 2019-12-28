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Главный флаг Казахстана приспущен в знак траура

28 Декабря 2019 09:56
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Главный флаг Казахстана приспущен в знак траура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный флаг в центре Нур-Султана приспустили в знак траура по погибшим в авиакатастрофе близ Алматы, передает МИА «Казинформ».

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Самый большой флаг страны расположен на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен». В первый раз он был поднят десять лет назад в рамках празднования Дня столицы.

Государственный флаг Казахстана в самом центре столицы имеет размер 15 на 30 метров и возвышается над городом на высоте 111 метров, что позволяет видеть его из любой точки города. Вес флага составляет 100 кг.

Как сообщалось, 28 декабря 2019 года в Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета, произошедшем 27 декабря около Алматы.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

Решение об объявлении национального траура принимает Президент страны. В дни общенационального траура отменяются развлекательные мероприятия и передачи на телевидении. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспускают государственные флаги. Общенациональный траур может длиться до трех дней.

Он объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы – стихийные бедствия, катастрофы, войны.

Фото: Жаркын Тусупбекулы/Facebook
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Ключевые слова: Общество, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Влада Гук

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