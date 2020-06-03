Главный эпидемиолог Швеции признал ошибки в стратегии борьбы с коронавирусом
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от карантина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», - сказал Тегнелл в интервью «Шведскому радио» .
Изменить свою позицию эпидемиолога заставило большое количество жертв пандемии в стране. «Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше», - признал он.
Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что в Швеции слишком много людей умерли преждевременно из-за коронавируса, главный эпидемиолог страны ответил: «Да, конечно».
По данным Университета Джонса Хопкинса , с начала пандемии в Швеции выявили 40803 заболевших, из которых умерли 4542.
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