Главный эколог Актюбинской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экс-руководитель областного департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки в значительном размере, и ему назначен штраф в 12 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Кроме того, экс-руководитель пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах. Приговор суда №2 г. Актобе оглашен 13 апреля.

«Нуржан Аккул 19 декабря прошлого года, будучи руководителем департамента экологии региона, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тыс. тенге от директора субъекта предпринимательства», - говорится в сообщении ведомства.

Взятку чиновник получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство.