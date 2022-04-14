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    12:30, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Главный эколог Актюбинской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку

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    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экс-руководитель областного департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки в значительном размере, и ему назначен штраф в 12 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Кроме того, экс-руководитель пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах. Приговор суда №2 г. Актобе оглашен 13 апреля.

    «Нуржан Аккул 19 декабря прошлого года, будучи руководителем департамента экологии региона, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тыс. тенге от директора субъекта предпринимательства», - говорится в сообщении ведомства.

    Взятку чиновник получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Экология Общество Правоохранительные органы Актюбинская область
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