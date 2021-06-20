Главный бой в карьере Жанибека Алимханулы покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 27-го июня, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) проведет главный поединок в своей карьере в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Лас-Вегасе (штат Невада) Алимханулы встретится с экс-чемпионом мира по версии WBА американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Прямая трансляция этого боя начнется в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра в Казахстане на телеканале «Хабар».

BoxRec поставил этому поединку три звезды из пяти — для Алимханулы это самая высокая оценка в его профессиональной карьере. Что касается Бранта, то он провел даже один «пятизвезд очны й» бой — против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Свой предыдущий бой Алимханулы провел в октябре прошлого года также в Лас-Вегасе — в нем он нокаутировал во втором раунде аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).