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    19:54, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Главный бой в карьере Жанибека Алимханулы покажут в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Утром в воскресенье, 27-го июня, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) проведет главный поединок в своей карьере в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Лас-Вегасе (штат Невада) Алимханулы встретится с экс-чемпионом мира по версии WBА американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО). Прямая трансляция этого боя начнется в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра в Казахстане на телеканале «Хабар».

    BoxRec поставил этому поединку три звезды из пяти — для Алимханулы это самая высокая оценка в его профессиональной карьере. Что касается Бранта, то он провел даже один «пятизвезд очны й» бой — против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

    Свой предыдущий бой Алимханулы провел в октябре прошлого года также в Лас-Вегасе — в нем он нокаутировал во втором раунде аргентинца Гонсало Корию (16-4, 6 КО).


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