Главный ботанический сад Алматы не будут передавать акимату

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный ботанический сад Алматы не перейдет в ведение акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу разъяснить ситуацию касательно Главного ботанического сада Алматы. Главный ботанический сад (Институт ботаники и фитоинтродукции) города Алматы входит в перечень Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Казахстан и является подведомственной организацией Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. На сегодня не стоит вопрос о передачи ботанического сада в акимат Алматы. И соответственно не будет выводиться из перечня ООПТ», - написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет.

По его информации, сейчас Правительством рассматривается вопрос о передаче Главного ботанического сада из баланса Министерства образования и науки на баланс Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники акимата Алматы говорили, что ботанический сад будет передан в коммунальную собственность.

Сам ботанический сад после реконструкции откроют для посещений к весне 2020 года.