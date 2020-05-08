Главный актюбинский полицейский навестил семьи погибших сотрудников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В День защитника Отечества начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов посетил семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Атыгай Арыстанов посетил семью сержанта полиции Нурлана Алпысбая, погибшего в 2011 году в поселке Шубарши Темирского района при патрулировании улиц. Тогда группа из 10 вооруженных преступников расстреляла двоих патрульных полицейских - Н. Алпысбая и А. Буранбаева, находившихся в служебной автомашине без оружия. За образцовое исполнение служебного и воинского долга мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, Н. Алпысбай был награжден орденом «Айбын» III степени посмертно.

От имени МВД А. Арыстанов поздравил с Днем защитника Отечества семью Н. Алпысбая, пожелав добра, здоровья, благополучия. Затем он вручил жене полицейского продуктовые пакеты.

«Желаю вам благополучия, здоровья, счастья. Пусть в нашей стране будут мир, спокойствие. Вчера посредством видеоконференцсвязи нас поздравил министр внутренних дел, а также выслал всем полицейским и семьям, погибших сотрудников поздравительную телеграмму.

Мы преклоняемся перед погибшими полицейскими, которые самоотверженно исполняли свой служебный долг, направленный на обеспечение безопасности страны. И сегодня во время чрезвычайного положения полицейские работают ради обеспечения безопасности, спокойствия наших жителей», - сказал А. Арыстанов.

В свою очередь мать погибшего полицейского Ануза Балманова, а также его жена Жансая Мухитова выразили благодарность стражам порядка, которые не забывают их, помогая и поздравляя на все праздники.

А. Арыстанов посетил также семью лейтенанта полиции Амангельды Кусжанова, погибшего в 1999 году в Актобе при исполнении служебных обязанностей. Безоружный полицейский бросился на вооруженного грабителя магазина, который мог убить находящихся поблизости детей. Преступник произвел прицельный выстрел в грудь А. Кусжанова и ранил еще одного полицейского. Лейтенант Кусжанов был награжден медалью «Ерлігі үшін» посмертно, в память о нем названа улица в городе Актобе, в поселке Калиновка Хобдинского района в школе, где он учился, открыта мемориальная доска.

Начальник ДП области поздравил с праздником жену полицейского Алмагуль Кусжанову, пожелав ей долгих лет жизни, здоровья и благополучия.

А. Кусжанова отметила, что всегда переживает за сотрудников полиции, работающих на передовой и обеспечивающих безопасность. Она возглавляет благотворительный фонд семей актюбинских сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга.

Всего в Актюбинской области при исполнении служебного долга погибли 9 полицейских.