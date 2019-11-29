Главный акмолинский полицейский провел прием граждан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ни одно обращение не должно остаться без рассмотрения. Об этом заявил начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, проводя прием граждан в общественной приемной Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как отметили в ведомстве, каждое обращение требует принятия верного решения, основанного на обязательном соблюдении законодательства Республики Казахстан и тщательном изучении всех обстоятельств, а для того чтобы рассмотрение поступивших обращений было полным и объективным, участие в приеме принял также начальник следственного управления департамента.

«Первыми на прием обратились жители села Кенесары Бурабайского района. Сельчане просили главу ведомства взять на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб их родственник. На сегодня расследование уголовного дела окончено, однако потерпевшие не удовлетворены принятым следствием решением», - рассказали в ведомстве.

На приеме также рассмотрено обращение Галины Демьяненко. Заявитель утверждает, что после смерти брата третьи лица неправомерно завладели принадлежащим ему домом и неоднократно осуществляли сделки купли-продажи недвижимости.

Айбек Еспанов просил начальника департамента разобраться с недобросовестным работодателем. По словам заявителя, в сентябре этого года, он и его знакомые по устной договоренности устроились на подработку к частному предпринимателю, однако после выполнения объема работы оплата за труд так и не поступила.

«Еще один заявитель – житель села Косшы Барлыбай Спанов. После дорожно-транспортного происшествия в 2011 году мужчина остался инвалидом и в настоящее время не может самостоятельно передвигаться. Начальнику департамента полиции заявитель обратился по видеосвязи мессенджера WhatsApp и, несмотря на свое положение, смог лично побеседовать с главой ведомства.

По словам Барлыбая Олжабаевича, виновник дорожно-транспортного происшествия по решению суда обязан выплатить ему компенсацию, однако на сегодняшний день должник не в полной мере исполняет свои обязательства, а сумма материального ущерба уже составляет более 3 миллионов тенге», - добавили в ведомстве.

Арманбек Баймурзин отметил, что расследование уголовного дела по ч.1 ст. 430 УК РК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа) находится в производстве, а ход его расследования глава ведомства взял на личный контроль.

«Мы должны детально разбираться с каждым обращением либо жалобой, но при этом действовать в рамках закона… Приемы граждан должны проводиться руководителями подразделений департамента на всех уровнях, ни одно обращение не должно остаться без рассмотрения», – отметил в завершение приема граждан главный полицейский региона.