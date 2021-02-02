Главный акмолинский полицейский провел личный прием в Бурабайском районе

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – 15 жителей Бурабайского района задали волнующие их вопросы на личном приеме главному полицейскому Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин провел выездной личный прием граждан в районном отделе и участковом пункте полиции Бурабайского района, а также в курортном поселке Бурабай.

Возможностью лично встретиться с начальником департамента и задать интересующие вопросы воспользовались 15 жителей региона. Для того чтобы рассмотрение поступивших обращений было полным и объективным, на приеме присутствовали аким Бурабайского района Асет Муздыбаев и прокурор района Аскар Байжанов, которые также приняли участие в работе оперативного совещания по итогам оперативно-служебной деятельности отдела полиции за 2020 год.

«По итогам совещания руководителям служб даны конкретные поручения по рассматриваемым вопросам в части усиления работы по профилактике, направленной на снижение особо тяжких видов преступлений, убийств, преступлений в состоянии опьянения, в сфере семейно-бытовых отношений, а также на снижение тяжести их последствий», - отметили в ведомстве.

В этот же день состоялось награждение сотрудников, проявивших мужество и умение действовать в экстремальной ситуации при спасении женщины от суицида, а также достигших наилучшие результаты в оперативно-служебной деятельности и показавших высокий профессионализм в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, раскрытии и расследовании уголовных дел.

«В ходе личного приема граждан жители поселка Бурабай высоко оценили работу конного взвода. По словам предпринимателя Виталия Скачкова, во время сезона отдыха курортный поселок посещает разнообразный контингент, и, помимо мирно отдыхающих, останавливаются и разного рода злоумышленники. Как житель поселка, бизнесмен считает, что патрулирование конного взвода в частном секторе поселка Бурабай имеет огромный положительный результат. На сегодня патрулирование конным взводом осуществляется также на поляне Абылай-хана. По словам кавалеристов, на лошадях проще догнать преступников и правонарушителей в лесу или горах, когда те пытаются скрыться», - отметили в ведомстве.

Помимо такой же позитивной отметки работы кавалеристского взвода, другая жительница поселка Бурабай Надежда Ботя поддержала предложение предпринимателя, выдвинутое главе полицейского ведомства в части установки камер видеонаблюдения по периметру частного сектора поселка. Женщина поблагодарила участковых инспекторов за добросовестную работу.

Жительница города Щучинска Евгения Стряпухина обратилась к главе ведомства по поводу получения гражданства. С вопросами по краже принадлежащих ей лошадей к начальнику департамента пришла на прием Батима Сергазина, хотя они входили в компетенцию суда, ведь злоумышленники по данному уголовному делу уже установлены и приговором суда привлечены к уголовной ответственности.

«Выразить слова благодарности в адрес полицейских пришла на прием заместитель директора ГУ «Средняя школа № 6 города Щучинска» Анжелика Синотова, которая отметила профессионализм полицейских. По словам Анжелики Анатольевны, большую помощь в профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних оказывает участковый инспектор, совместно с которым педагоги проводят профилактическую работу среди учащихся. Педагог с гордостью поделилась, что в их школе ни один учащийся не состоит на учете в полиции», - добавили в ведомстве.

Все обратившиеся в этот день получили квалифицированную помощь.

В завершение дня главный акмолинский полицейский посетил базу, где содержатся лошади кавалеристского взвода. А. Баймурзину продемонстрировали конные пары, а также помещения для содержания лошадей. Глава ведомства отметил, что само присутствие конных пар в общественных местах поселка Бурабай оказывает профилактический эффект.

Напомним, за общественным порядком в курортной зоне Бурабай Акмолинской области следят 29 лошадей казахской породы.