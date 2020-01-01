Главный акмолинский полицейский поздравил с Новым годом семьи погибших сотрудников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный акмолинский полицейский поздравил с Новым годом семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

31 декабря 2019 года начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин навестил семьи погибших при исполнении служебного долга старшего лейтенанта Ерлана Аскерова и старшего сержанта Болата Кажимова.

«Генерал-майор, в первую очередь, интересовался материально-бытовыми условиями семей. Во время доверительной беседы женщины делились своими заботами и рассказывали, в чем в настоящее время нуждаются их семьи. Руководитель ведомства обязался оказать необходимое содействие в решении насущных проблем семей, подчеркнув, что они всегда могут рассчитывать на помощь со стороны полиции. Также начальник департамента вручил вдовам и детям погибших полицейских новогодние подарки и выразил благодарность семьям за подвиги их близких», - рассказали в ведомстве.

«Уходящий 2019 год - это год, вслед за которым уходит моя боль и обида. Только по прошествии 13 лет я приняла эту ситуацию, свою судьбу – гибель супруга», - поделилась супруга погибшего Ерлана Аскерова Гаухар.

В тот роковой день Ерлан заступил старшим экипажа «Арман-2» по патрулированию улиц ночного Кокшетау. В четвертом часу ночи поступило сообщение о том, что в кафе «Жулдуз» завязалась драка, и, якобы, виновники происшествия на машине иностранного производства темного цвета скрылись в направлении Акмолинской областной больницы. Экипаж, включив «сирену», выехал в указанную в сообщении сторону по улице Абая. В это же время после посещения увеселительных заведений 2 гражданина возвращались на автомашине домой. На пересечении улиц Абая-Темирбекова они врезались на полной скорости в полицейский «УАЗ», хотя по всем правилам они должны были пропустить «УАЗ».

«Другая семья, которую посетил руководитель акмолинского департамента полиции, это семья старшего сержанта полиции Болата Кажимова, проживающая в Кокшетау. Более 10 лет назад Болат ушел на службу, с которой больше не вернулся. Трагическое происшествие случилось 29 ноября 2009 года, когда молодой страж порядка скончался от тромбоэмболии легочной артерии при попытке задержать злоумышленников, избивших жителя областного центра. После трагической смерти Болата остались его молодая супруга Гульзана и маленькая дочь Айзат. Сегодня Айзат почти не помнит отца, но бережно хранит фотографию, на которой она запечатлена на руках у папы», - добавили стражи порядка.

Как уточнили в ведомстве, молодой полицейский работал водителем на служебной автомашине «УАЗ-39099». Выехав в составе следственно-оперативной группы на поступивший вызов, Болат оставался в служебной машине, пока группа проводила необходимые следственные действия. В это время к полицейской автомашине подошел гражданин и сообщил, что трое мужчин избили человека и скрылись с места происшествия. Незамедлительно Болат бросился на помощь пострадавшему, а затем при попытке задержать злоумышленников молодой страж порядка скончался.

Всего за годы независимости Республики Казахстан при исполнении служебных обязанностей погибли 35 акмолинских полицейских. Их имена навсегда остались в памяти коллег и благодарных граждан.