Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе поездки в Бурабайский район Акмолинской области начальник департамента полиции региона Арманбек Баймурзин встретился с блогерами, волонтерами, домоуправляющими, а также посетил кризисный центр социальной поддержки и провел личный прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, начальник ведомства генерал-майор Арманбек Баймурзин с рабочим визитом посетил Бурабайский район.

«Без личной дисциплины, ответственного подхода к работе, правильного распределения рабочего времени невозможен положительный результат. Особое внимание обращаю на соблюдение сотрудниками дежурных частей служебно-воинской дисциплины. Деятельность полиции начинается с обращения граждан в дежурную часть. Поэтому рабочий визит начал с проверки её работы в территориальном подразделении», - отметил глава полицейского ведомства.

На встрече с руководящим составом районного отдела были обсуждены вопросы организации оперативно-служебной деятельности. В результате были пересмотрены границы участковых пунктов полиции, изменены маршруты патрулирования пеших нарядов и автопатрулей с учетом криминогенной обстановки и места жительства лиц, склонных к совершению правонарушений.

Встретившись с работниками и жильцами кризисного центра, глава полицейского ведомства поинтересовался, какая помощь необходима со стороны сотрудников полиции. К слову, с начала текущего года бурабайскими полицейскими вынесено 228 защитных предписаний и 85 особых требований к поведению домашних тиранов.

Большое значение в реализации принципа «полиция в шаговой доступности», переходе на сервисную модель работы играет взаимодействие с гражданским обществом. В стенах районного отдела полиции А. Баймурзин встретился с местными блогерами.

«Работа правоохранительных органов претерпевает изменения. Наша ключевая цель – повышение прозрачности работы полиции, поддержание обратной связи с гражданами в социальных сетях», - поделился генерал-майор полиции.

Больше всего блогеров интересовали вопросы обеспечения дорожной безопасности и работы автоматизированных систем фиксации правонарушений. Еще один важный вопрос, который затронули блогеры – это ответственность людей за бесхозно пасущийся скот.

Также в ходе рабочей поездки главный акмолинский полицейский встретился с представителями Молодежного ресурсного центра и волонтерами. Он поблагодарил молодых людей с активной гражданской позицией за помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавших, вызволению людей из снежных заносов.

В завершение поездки вместе с акимом Бурабайского района Асетом Муздыбаевым начальник департамента встретился с домоуправляющими и провел личный прием граждан в участковом пункте полиции №3.

Взаимодействие полиции с собственниками жилья – это дополнительный ресурс для обеспечения общественной безопасности. Сейчас домоуправляющие находятся на связи с участковыми инспекторами полиции, которые состоят в чатах с жильцами обслуживаемого участка.

Для реализации поручения Президента Республики Казахстан по обеспечению принципа «слышащего государства» главный акмолинский полицейский еженедельно проводит личный прием граждан. В Бурабайском районе трое местных жителей обратились к генерал-майору полиции с волнующими их проблемами.

Всего, как добавили в ведомстве, с начала текущего года начальник департамента полиции принял 440 жителей области.