Главным тренером «Торпедо» стал экс-игрок сборной Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Торпедо» Усть-Каменогорска на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Мисхатом Фахрутдиновым, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«Трудовые отношения с Мисхатом Фахрутдиновым прекращены по соглашению сторон. Напомним, что Мисхат Фахрутдинов возглавил «Торпедо» в качестве главного тренера в ноябре 2017 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» назначен Евгений Александрович Фадеев», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, 36-летний Евгений Фадеев является воспитанником устькаменогорской школы хоккея. В качестве игрока выступал за сборную Казахстана на 7 чемпионатах мира, а также за «Торпедо», «Горняк», «Казахмыс», «Барыс», «Автомобилист», «Номад» и «Сарыарку».