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Главным тренером ФК «Тараз» назначен Владимир Никитенко

16 Января 2020 14:17
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Главным тренером ФК «Тараз» назначен Владимир Никитенко

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – ФК «Тараз» возглавил известный казахстанский специалист Владимир Никитенко, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФК «Тараз».

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Напомним, в конце минувшего года прежний главный тренер Канат Мусатаев по семейным обстоятельствам покинул пост руководителя клуба. Он находился у руля команды около двух лет, и за это время ФК «Тараз» вышел из Первой лиги в Премьер-лигу. В 2019 году команда выполнила главную задачу сезона – сохранила прописку в Премьер-лиге, несмотря на скромный бюджет. Помимо этого, в Таразе реконструировали стадион «Жастар», более 600 детей получили возможность заниматься в футбольном центре. За счет спонсоров осуществилась давняя мечта таразских болельщиков о постройке клубного магазина с продажей атрибутики клуба. Стадион ФК «Тараз» получил вторую категорию УЕФА, позволяющую принимать международные матчи. По итогам года Канат Мусатаев вошел в семерку лучших менеджеров Премьер-лиги по версии портала Goalkz.kz.

Как сообщает пресс-служба клуба, накануне отъезда ФК «Тараз» на учебно-тренировочные сборы в Турцию назначен новый главный тренер команды Владимир Никитенко.

63-летний Владимир Андреевич Никитенко в прошлом футболист. Футбольную карьеру начал в 1974 году, выступая за «Строитель» (Ашхабад). С 1978 по 1987 год Никитенко выступал за «Кайрат» из Алма-Аты, а с 1988 по 1989 год за павлодарский «Иртыш». Тренерской работой футболист Владимир Никитенко начал заниматься с 1990 года.

«Он работал с такими казахстанскими командами, как «Кайрат», «Кайсар», «Ордабасы», «Актобе», «Терек» (Грозный, Россия), «Тобол» и так далее. Также в его карьере молодежная сборная РК (U-21). С 1990 по 1992 год Владимир Никитенко был играющим наставником джамбульской команды «Химик», а в 1993 стал главным тренером «Достыка» (Алма-Ата). В период с 2003 по 2007 год работал в тренерском штабе грозненского «Терека». Владимир Никитенко в качестве тренера проявил себя довольно успешно - он дважды чемпион Казахстана и 4-кратный обладатель Кубка страны с четырьмя разными клубами», - прокомментировали в пресс-службе ФК «Тараз».

На днях у футбольного клуба «Тараз» стартуют вторые учебно-тренировочные сборы, которые команда проведет в турецкой Анталье. После первых сборов, прошедших на родной базе в Таразе, определился костяк местных воспитанников, которые и составят основу команды на текущий сезон. Кроме них, в состав могут влиться и другие игроки, просмотр которых намечен в Турции.

В рамках учебно-тренировочных сборов планируется провести два товарищеских матча. Соперниками жамбылцев в обоих случаях будут команды «СКА». 27 января состоится игра с армейцами из Хабаровска, а 1 февраля – с ростовскими армейцами, сообщает пресс-служба ФК «Тараз».


Фото: kazfootball.kz

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Ключевые слова: Жамбылская область, Спорт, Назначения,
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Автор:

Галина Скрипник

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