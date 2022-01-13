Главным санврачом Алматы назначена Карлыгаш Абдижаббарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным государственным санитарным врачом города Алматы назначена Карлыгаш Абдижаббарова, передает МИА «Казинформ»

Как пояснили в МЗ РК, в соответствии с распределением обязанностей между министром здравоохранения Республики Казахстан и его вице-министрами («О внесении изменений в приказ министра здравоохранения РК от 30 сентября 2020 года № 625 «О распределении обязанностей между министром, первым вице-министром и вице-министрами здравоохранения Республики Казахстан» от 15 декабря 2021 года № 818) , решение вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения относится к компетенции вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача РК Киясова Ерлана Ансагановича.

Согласно пункту 2 приказа министра здравоохранения РК от 22 апреля 2022 года №228, главных государственных санитарных врачей областей, городов республиканского значения и столицы (на транспорте) и их заместителей определяет главный государственный санитарный врач РК.

С соблюдением требований указанного пункта, Абдижаббарова К. приказом вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача РК Киясова Е.А. от 12 января 2022 года № 15 определена главным государственным санитарным врачом города Алматы.

Байгабулов Садвакас Негметулович является заместителем главного государственного санитарного врача города Алматы, согласно приложению к приказу вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК № 236 от 23 апреля 2021 года, исполняет его обязанности на период временного отсутствия главного государственного санитарного врача.

В связи с изложенным, в вопросе определения Абдижаббаровой К. главным государственным санитарным врачом Алматы никакой путаницы или непоследовательности не наблюдается.