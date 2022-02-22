+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главные задачи Агентства по делам госслужбы назвал Тимур Сулейменов

22 Февраля 2022 12:43
Поделиться:
Главные задачи Агентства по делам госслужбы назвал Тимур Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал стоящие перед Агентством по делам государственной службы задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько резервистов трудоустроились в Казахстане
Необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг - Тимур Сулейменов Учителя и технические специалисты лидируют по востребованности в Кокшетау Cпециальный Telegram-бот для молодёжи работает в Карагандинской области

«Приоритетом в работе Агентства должно также стать и выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое Глава государства поставил перед Агентством. К этой новой ответственной задаче нужно подходить конструктивно, проактивно. Работа Агентства должна иметь характер лидерства, помогать, обеспечивать методологическое сопровождение с другими ключевыми ведомствами в этой сфере. В первую очередь, это Министерство цифрового развития, так как вся система государственного управления переходит на платформенный режим», - рассказал во время расширенного заседания коллегии Агентства Тимур Сулейменов.

«Агентство по делам госслужбы должно стать примером перезагрузки, примером госоргана с оптимальной структурой, выстроенными бизнес-процессами, сотрудниками, к которым не возникает претензий ни у руководства, ни самое главное - у общества», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента.

Также он подчеркнул, что реализация поручений Главы государства должна стать основным лейтмотивом и драйвером работы Агентства в текущем году.

«Отдельным направлением деятельности является развитие потенциала и дальнейший набор в Президентский кадровый молодежный резерв. Я знаю, что работа активно ведется, будем дальше ее расширять и помогать занять талантливой молодежи те необходимые места в государственном управлении, которые они заслуживают», - сказал Тимур Сулейменов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Другие государственные органы   #Молодежь   #Госслужба  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Сколько резервистов трудоустроились в Казахстане
Необходима цифровизация всего цикла оказания госуслуг - Тимур Сулейменов
Учителя и технические специалисты лидируют по востребованности в Кокшетау
Cпециальный Telegram-бот для молодёжи работает в Карагандинской области
Популярное
1 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
2 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Читайте также
О паспорте налогоплательщика для предпринимателей рассказали в департаменте госдоходов Алматы
Стройкомпании и коммунальные предприятия готовы принимать на работу студентов - аким СКО
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив