Главные старты четырехлетия по национальным видам спорта проходят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане стартовал VI Фестиваль национальных видов спорта Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В главном турнире национального спорта, который проводится каждые четыре года, регионы будут соревноваться по таким видам спорта, как асык ату, аударыспак, байга, традиционная стрельба из лука, традиционная стрельба на лошадях (жамбы ату), жекпе-жек, кокпар, казах курес, охота с ловчими птицами (құсбегілік), теңге ілу, тогызкумалак.

По итогам фестиваля будут определены три лучших региона страны.

Всего в соревнованиях принимают участие более 1300 спортсменов по 11 видам спорта.

«На протяжении 20 лет фестиваль всесторонне совершенствуется. В свое время в программе фестиваля было «Қыз қуу». К сожалению, в последнее время мы убрали его из спортивных видов и включили в игровые. А в 2022 году в национальные виды спорта была включена традиционная стрельба из лука – садақ ату», – сказал директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Турнир будет проходить с 4 по 10 сентября. Соревнования по казах курес пройдут во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова, асык ату и тогызкумалак - ЛАСК «Qazaqstan», жекпе – жек - спортивном комплексе «Аспан». А также на ипподроме «Казанат» пройдут кокпар, байга, теңге ілу, стрельба из лука на лошадях (жамбы ату), аударыспак, традиционная стрельба из лука, охота с ловчими птицами (құсбегілік).