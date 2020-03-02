+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 12 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главные проблемы сферы торговли  Казахстана назвал Бахыт Султанов

2 Марта 2020 11:08
Поделиться:
Главные проблемы сферы торговли  Казахстана назвал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главные проблемы сферы торговли в Казахстане назвал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан намерен увеличить несырьевой экспорт товаров и услуг до $41 млрд
На внутреннем рынке Казахстана наблюдается экспансия иностранных розничных сетей – Бахыт Султанов Сколько человек задействовано в сфере торговли в Казахстане Аким СКО: Не должно быть ценового беспредела

«На сегодня существуют три узловые проблемы – это три дефицита, которые препятствуют эффективному развитию внутренней торговли: недостаток современных форматов торговли; нехватка торговых площадей; ограниченность современных складских помещений», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

По словам министра, эти проблемы приводят к формированию длинной и непрозрачной цепочки посредников, которая не позволяет доставлять товар от производителя до потребителя по оптимальной цепочке.

«Как результат, сегодня мы наблюдаем необоснованный рост цен на продовольственные товары, и значительные затраты населения на их приобретение. Вместе с тем, сегодня мы видим, что увеличилось присутствие иностранных товаров на внутреннем рынке. И это преимущественно товары низкого качества, что отражается на уровне качества жизни наших граждан», - добавил Бахыт Султанов.

Глава Министерства торговли и интеграции добавил, что на сегодня одной из сложных проблем является то, что из принятых более 8800 национальных стандартов бизнес не применяет даже половины в виду их не востребованности. Испытательная база, которая обеспечивает безопасность отечественной продукции, также нуждается в модернизации.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Цены и тарифы,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив