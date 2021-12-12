Главные признаки финансовых пирамид назвали в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В последнее время много казахстанцев становятся участниками, а впоследствии и жертвами финансовых пирамид. О противодействии финансовой пирамиде рассказали в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Чаще всего казахстанцы могут попасться на удочку мошенников, если рекламные кампании привлекают денежные средства граждан, предлагая инвестировать в различные иностранные компании, инновационные и малознакомые населению IT-продукты.

По словам руководителя управления Департамента экономических расследований по ВКО Марлена Бекетова, организаторы финансовых пирамид сразу вычисляют лиц, в большей степени подверженных манипуляциям. Они используют различные инструменты морально-психологического давления, узнавая все больше о проблемах, мечтах, планах людей. И прикрываясь целью оказания помощи, затягивают новых вкладчиков в свою схему. В финансовой пирамиде часто используются лозунги «Инвестируйте сегодня!», «Спешите заработать!», «Не упустите свой шанс». При этом за возврат вкладов в финансовые пирамиды и получение обещанной прибыли никто не несет ответственности.

Марлен Бекетов обратил внимание на основные признаки финансовой пирамиды. Так, в пирамиде существует необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств, обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. При этом для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства. Сам проект подается как «ноу-хау». А компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить это можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».

Еще одним признаком финансовой пирамиды является активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. Однако при внимательном изучении договора понятно, что ответственность в случае, если что-то пойдет не так, никто не несет. Компания же может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков». У компании отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. А платежи принимают за наличные деньги или используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

С начала этого года в Восточном Казахстане было зарегистрировано два факта финансовой пирамиды. Одно дело рассмотрено судом. Так, в Усть-Каменогорске были осуждены организаторы одной из пирамид под названием «Денежный поток». Две жительницы областного центра обманывали людей, обещая им быстрый возврат вкладов с большими процентами. Через мессенджер организаторы рассылали сообщения, заманивали вкладчиков различными акциями.

– Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупной строительной компании России. Условием финансовой пирамиды «Денежный поток» была еженедельная выплата 25 процентов вознаграждения от суммы взноса со сроком два месяца. К примеру, вложившие 100 тысяч тенге, через восемь недель должны были получить 200 тысяч тенге, – отметил Марлен Бекетов.

Вкладчики не заключали договоров с организаторами, а деньги просто переводили тем через систему KaspiGold. Внося денежные вклады, люди надеялись в течение двух месяцев получить доход в 100 процентов. Однако после перечисления денежные средства не возвращались и проценты не начислялись.

В ходе расследования уголовного дела установлено 373 участника финансовой пирамиды «Денежный поток». Сумма внесенных ими денежных средств составила свыше 208 миллионов тенге, обратно участникам вернули 163 миллиона тенге. С заявлением в Департамент экономических расследований обратились 43 человека.

В суде организаторов финансовой пирамиды признали виновными по статье 217 УК РК и приговорили к пяти годам заключения.

Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную организацию вовлечены ваши знакомые или близкие, обратиться можно в правоохранительные органы, в том числе в Департамент экономических расследований по ВКО по телефону доверия – 29-56-51.