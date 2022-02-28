Главные приоритеты государственной политики РК в религиозной сфере назвала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Карлыгаш Калилаханова рассказала о главных приоритетах государственной политики РК в религиозной сфере. МИА «Казинформ» публикует статью К. Калилахановой на эту тему.

Три десятилетия, прошедшие с момента образования независимого, демократического, светского государства – Республики Казахстан, дают определённый и беспрецедентный во многом материал как для исследований, так и для выстраивания новых и ясных приоритетов государственной политики в религиозной сфере с учетом нового времени.

В летописи современного Казахстана Эра Независимости – это фундаментальное по своему значению событие, начало нового этапа становления и развития суверенного государства, в котором сконцентрирована целая эпоха – от появления новой молодой страны на политической карте мира до ее уверенной поступи по пути цивилизованного, устойчивого развития.

Поистине, у независимости много слагаемых. Как отмечал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, «Эра Независимости – это смелое восхождение нации опасными горными тропами, нависшими над пропастью, к высотам, которые прежде казались недосягаемыми. Мы покорили их».

Анализируя сегодняшнее состояние развития нашей страны, важно отметить, что за 30 лет Независимости Казахстана создано современное государство, обеспечены мир, общественное согласие и безопасность, осуществлен подъем экономики, создан фундамент благополучной жизни граждан, построена новая столица Нур-Султан, приобретен высокий авторитет на мировой арене.

Констатируя это, обратимся к выступлению Н.А. Назарбаева на внеочередном XII съезде партии «Нур Отан» 23 апреля 2019 года, в котором дана четкая оценка пути, пройденного Казахстаном за тридцать лет свободного, самостоятельного развития под его политическим руководством: «За годы Независимости пройдет колоссальный путь. Мы начинали строить свое государство в условиях глубочайшего кризиса. Тотальный экономический коллапс поставил на грань выживания абсолютное большинство населения. Многие эксперты предрекали нам межэтнические конфликты и потрясения. Но мы доказали всему миру, что достойны жить в своей собственной, независимой стране в условиях мира и согласия. Мой ключевой принцип – «Сначала экономика, потом политика» доказал абсолютную правоту. Прежде всего, необходимо было наладить жизнь людей, их благосостояние. Благодаря этому мы превратились в одно из самых динамично развивающихся государств на постсоветском пространстве и в мире. …Наша страна – авторитетный и активный участник международной политики. Ныне мы сами управляем своей судьбой и созидаем свое будущее».

С момента обретения независимости политическое руководство страны взяло за основу развития молодого государства политическую формулу «единство в многообразии», национально-духовное единство и солидарность всего казахстанского народа, которое строится на главных приоритетах – согласии, мире и безопасности – бесценных сокровищах бытия и жизни Человека и Человечества на Земле.

В нашем государстве мирно сосуществуют и взаимодействуют представители более 100 этносов и 18 конфессий.

Мы уверены, что с формулами «Единство в многообразии», «Мы - один народ - одна страна - одна судьба» нет задач, которые были бы непосильны нашему государству и народу.

Такой подход, такие принципы были обусловлены тем, что современный полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан является полноправным наследником вековых цивилизационно-культурных разнообразий великих цивилизаций, представленных на бескрайних просторах Великой Степи.

Завоевание независимости способствовало возрождению религии в молодом государстве. Религиозные объединения приобрели права субъектов социальных отношений.

Курс на продвижение и упрочение политики межконфессионального и межрелигиозного согласия и мира, объявленный Н.Назарбаевым на заре независимости и системно продвигаемый Главой государства К.К. Токаевым сформировал ключевой смысл государственной политики Казахстана в сфере религии и религиозной деятельности – это единение казахстанской нации во имя развития, стабильности, процветания и безопасного будущего.

Базовые векторы государственной политики в религиозной сфере выстроены через реализацию целей и задач, обозначенных в Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Плане нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех», Программах и Посланиях «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», поручениях Главы государства по вопросам регулирования религиозной сферы, а также Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года №500 и реализации пункта 2 статьи 39 Конституции о признании неконституционными любых действий, способных нарушить межконфессиональное согласие в обществе.

В Стратегии «Казахстан-2050» чётко обозначены ключевые программные установки внутренней политики нашей страны, ставшие фундаментальной основой политики государства в сфере религии, обозначив важность и ценность формирования религиозного сознания общества, соответствующего традициям и историко-культурным нормам, приоритетности ключевых духовных констант – согласия, мира и безопасности.

Примат согласия, мира и безопасности становится неотъемлемым условием устойчивого развития суверенного государства. Эту стратегическую цель Елбасы Н.Назарбаев встроил в контекст системного подхода к формированию нового Казахстана – государства XXI столетия.

Для реализации данных приоритетов государством проделана значительная работа в сфере законодательного обеспечения политики в религиозной сфере.

Конституционная норма о светском характере государства является основополагающей характеристикой государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан. Конституционный принцип светского характера государства реализуется через четкое разделение сфер компетенции и функций государства и религиозных объединений.

Поиск новых подходов во взаимоотношениях государства и религиозных объединений привел к разработке соответствующей законодательной базы, внесению дополнений и изменений в конституционно-правовые основы в области прав человека и гражданина. Одним из первых законодательных актов после обретения Казахстаном своей государственной независимости стал Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», принятый в 1992 году и обозначивший базовые принципы конфессиональной политики молодого государства.

Главное достижение данного Закона в обеспечении значимых законодательных основ, приведших к отсутствию межконфессиональных конфликтов в полиэтничном и поликонфессиональном государстве, что сформировало на международной арене положительный имидж Казахстана как инициатора диалоговых площадок регионального, континентального и мирового уровня.

Как известно, с 2011 года важнейшим правовым инструментом, определяющим новую стратегическую линию государства в сфере религии, выступает Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», который является основным нормативным правовым актом, регулирующим сферу религиозной деятельности и функционирования религиозных объединений. Принятие данного Закона обусловливалось активизацией религиозной деятельности, изменением характера государственно-конфессиональных отношений.

Принятие данного Закона позволило обновить и совершенствовать нормативную базу в сфере религии; создать необходимые правовые условия для функционирования религиозных объединений; успешно провести процедуру перерегистрации религиозных объединений, тем самым обеспечив структурирование и систематизацию конфессионального пространства республики, получив тем самым объективные данные о количестве религиозных объединений и их вероисповедной принадлежности.

Сегодня важнейшими направлениями реализуемой государственной политики Республики Казахстан в религиозной сфере выступают ее правовое обеспечение и совершенствование законодательства в соответствии с требованиями и вызовами времени, в том числе в сферах информации и коммуникаций, образования, здравоохранения, культуры, спорта, государственной службы, местного самоуправления и иных сферах, а также механизмы деятельности государственных и общественных институтов на основе национального права и международно-правовых норм и стандартов.

Результат последовательной государственной политики в религиозной сфере – в искреннем желании руководителей религиозных объединений республики и их последователей укреплять сотрудничество, развивать взаимопонимание и взаимодействие. Ибо именно на такой основе возможно, чтобы религиозные объединения Казахстана принимали активное участие в социально-культурных мероприятиях, направленных на упрочение в обществе гражданского мира и духовного согласия, солидарности и единения.

Руководители крупнейших религиозных объединений входят в состав республиканской и малых ассамблей народа Казахстана, Комиссии по правам человека при Президенте РК, советов по связям с религиозными объединениями на республиканском (Министерство информации и общественного развития) и региональном уровнях (при акиматах областей, городов республиканского значения и столицы).

В этом русле продолжается процесс активного возрождения религиозных традиций, строительство культовых сооружений – мечетей, храмов, молитвенных домов, а также открытие новых религиозно-просветительских центров, средств массовой информации религиозной направленности.

Духовные лидеры и представители местных религиозных общин регулярно встречаются и ведут дружеский диалог на конференциях, «круглых столах», форумах, организуемых государственными органами и неправительственными организациями.

Один из важнейших трендов в данной ситуации – это желание и умение руководителей религиозных объединений республики находить общий язык между собой, что особо привлекает внимание мировой общественности.

В итоге Казахстан имеет положительные оценки эффективности действующей в стране модели обеспечения гражданского мира и согласия со стороны Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Исламского Сотрудничества и других международных организаций.

Высокую оценку сложившейся в Казахстане уникальной модели межконфессионального согласия дали Папа Римский Иоанн Павел Второй во время посещения страны в 2001 году, а также авторитетные духовные иерархи мировых и традиционных конфессий – участники I-VI Съездов лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана.

Важное значение имеет обширный ареал конфессионального пространства республики, который состоит как из традиционных для Казахстана вероучений – ислам ханафитского мазхаба и христианство православного направления, так и нетрадиционных религиозных течений/конфессий. Основные типы религиозной самоидентификации граждан страны связаны с исламом и христианством.

Конфессиональное многообразие республики обеспечивает целевой результат государственной политики в религиозной сфере – согласие и мир, общественную стабильность и безопасность в светской стране, отсутствие непонимания, конфликтов и вызовов на религиозной почве.

Однако для Казахстана очень важным становится согласие и мир между цивилизациями и религиями, без которого, в целом, нет благополучия и развития на всей планете. Поэтому Первый Президент Н.Назарбаев выступает за сближение различных культур и цивилизаций в мировом масштабе, инициируя созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

На фоне возникающих в мире межцивилизационных и межрелигиозных противоречий этот уникальный опыт организации и проведения Съезда мировых духовных иерархов оказался востребованным на планетарном уровне.

Значимо и то, что Казахстан, распространяя свой опыт через межконфессиональный и межрелигиозный диалог, на практике показывает, что вопреки классику мировой литературы Джозефа Киплинга о том, что «Восток есть Восток. Запад есть Запад. И вместе им не сойтись», два полюса могут сойтись.

Единение Востока и Запада, христианского и мусульманского миров может произойти и происходит на наших глазах – на платформе диалога и согласия, мира и безопасности. За 18 лет со дня созыва Первого Съезда в 2003 году, в рамках шести состоявшихся Съездов укрепляются связи между представителями различных религий, конфессий и цивилизаций, способствуя росту доверия и взаимного уважения между религиозными общинами.

Здравый смысл и фактическое положение дел убеждают в том, что сегодня на фоне острых конфликтов в различных регионах огромной планеты своеобразным оазисом мира и стабильности выступает наша страна.

Светский Казахстан, вдохновляя мировое сообщество к миру и согласию, добрым и благим начинаниям, завоевал в сердцах людей в разных уголках мира уважение, авторитет и признание.

Одним из исключительно важных факторов достижения такого результата нашего государства является наличие долгосрочной стратегии духовной безопасности общества, выверенных целей по регулированию религиозной сферы и наличию целенаправленной государственно-конфессиональной политики по их достижению.

Не меньше внимания в реализуемой государством политике в сфере религий отводится явлениям и процессам, разделяющие человечество по этнической либо вероисповедальной принадлежности, цвету кожи либо идеологическому пласту, подкрепляемые различными деструктивными теориями о «конфликтах цивилизаций», «конце истории», потенциальных межконфессиональных и межрелигиозных столкновений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, характеризуя состояние и динамику развития современной международной обстановки, особо подчеркивает, что в настоящий период меняются геополитические устремления ведущих держав; нагнетается конфронтация между крупными державами; обостряются региональные конфликты, в том числе на религиозной почве. Для Казахстана, как регионального государства - это неблагоприятная тенденция. Поэтому в этих объективных исторических условиях современности Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах.

Этот месседж Главы государства касается всех граждан нашей страны.

Мы в Казахстане должны все это учитывать в поисках места, которое наше государство должно занимать в ряду ведущих стран мира.

Важно всем казахстанцам содействовать установлению общественного согласия, мира и безопасности в нашем обществе

Мы ни в коем случае не должны себя ввергнуть в пучину конфликтов, в том числе на религиозной основе.

В преддверии Седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году, думается важным и необходимым актуализировать мудрые и веские слова Нурсултана Назарбаева, обращенные к участникам Первого Съезда в 2003 году: «Там, где дают сбои методы политического регулирования, роль Слова Божьего остаётся единственным средством примирения и надежды. Роль религиозных традиций, в основу которых положены высочайшие образцы нравственности, в нашем бурно, порой хаотично меняющемся мире, невозможно переоценить».

Мы должны дорожить согласием, стабильностью и миром, за которые нас уважают и ценят в глобальном международном сообществе.

Мы должны объединить свои усилия во имя главного – безопасности нашего общего дома – Республики Казахстан.