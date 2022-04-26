Главные нововведения ЕНТ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускников проинформировали о главных нововведениях, которые были внесены в формат ЕНТ-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook Национального центра тестирования.

Итак, что изменилось, а что остается прежним:

С учетом мнений и пожеланий выпускников в этом году претендентам на грант дается возможность сдать ЕНТ два раза.

При этом абитуриенты могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Пороговый балл изменился для области образования «Право» и составляет 75 баллов. По остальным областям образовании изменений нет.

В базу вопросов ЕНТ были введены контекстные тестовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений.

Детям с особыми образовательными потребностями было предоставлено дополнительное время тестирования (40 минут). Кроме того, для них были разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем.

В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая была обновлена с добавлением ряда активности металлов.

Участникам ЕНТ после завершения тестирования на экране, а также в Личном кабинете будет доступен индивидуальный тематический анализ. Это позволит тестируемым понять уровень усвоения знаний по каждому предмету.

В целях соблюдения академической честности тестовый вариант тестируемых будет промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. В случае нарушения правил и попытки выноса тестовых заданий за пределы аудитории, нарушители будут определены, а их результаты аннулированы.

В целях информационной безопасности тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Теперь на рабочем месте каждого тестируемого установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность (Face ID) и предотвратить доступ посторонних лиц.

Для выпускников 2022 года при поддержке еще большего количества образовательных центров проводятся бесплатные онлайн уроки. Занятия проходят в прямом эфире на YouTube, выпускники пропустившие live-уроки смогут посмотреть их в сохраненных записях.

Таким образом, делается все, чтобы тестируемые сдали ЕНТ без эмоциональной нагрузки.

НЦТ просматривает видеозапись ЕНТ-2022 до конца календарного года, поэтому призывает абитуриентов соблюдать академическую честность.