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    10:40, 16 Март 2021 | GMT +6

    Главную задачу в борьбе с коронавирусом назвал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Особенно в Алматы, Нур-Султане и Западно-Казахстанской области, которые вошли в «красную зону». Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных больниц 24%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, причина роста заключается в недостаточном соблюдении населением ограничительных мер, масочного режима и дистанцирования.

    «Поэтому у населения должна сохраняться высокая ответственность за самих себя и за окружающих в соблюдении профилактических и санитарных норм. Важным фактором борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. Поэтому обеспечение доступа и массовость сейчас является первостепенной задачей в борьбе с пандемией», - отметил Премьер.

    Он напомнил, что с февраля началась вакцинация населения.

    «Первыми стали медицинские работники, затем - педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции. В Казахстане налажен выпуск российской вакцины и ожидается регистрация отечественной вакцины. В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых, в том числе среди представителей старшего поколения», - пообещал глава Правительства.

    «Эти меры позволят сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией и восстановлением экономического роста», - заключил А. Мамин.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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