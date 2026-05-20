Главную тепломагистраль, сданную в 1973 году, отремонтируют в Степногорске

72 аварии только за минувший отопительный сезон произошли на главной тепломагистрали Степногорска, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис нацпроекта МЭКС.

Трубы, по которым отопление подается в город, были сданы в эксплуатацию в 1973 году и давно требуют замены. Износ теплосети «ТЭЦ-Город» по состоянию на 1 января 2026 составляет 70,3%.

В рамках национального проекта МЭКС тепломагистраль будет обновлена, что позволит повысить качество коммунальных услуг для жителей Степногорска. Как рассказали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК по Акмолинской области, проект по реконструкции ТМ рассчитан на 2026–2027 годы. Уже идет работа по оформлению контрактов на поставку труб и заключению договоров с субподрядчиками. В ближайшее время рабочие начнут демонтаж старого трубопровода.

Первый этап завершится 1 сентября текущего года, второй — 1 сентября 2027-го.

— При проведении работ будут использоваться материалы отечественных производителей. Это предварительно изолированные стальные трубы, отводы, опоры, ответвления, арматура и металлопрокат, железобетонные изделия и прочее — всего 36 наименований, — рассказал директор подрядной организации ТОО «РемЭнергоМаш» Андрей Тишков.

Директор ТОО «Степногорск Теплотранзит» Егор Лысенко заверил, что работы ведутся в соответствии с графиком и будут выполнены в срок до 1 сентября текущего года.

на первом этапе заменят 4,823 км тепломагистрали

на втором этапе заменят 4,673 км тепломагистрали

Проект будет реализован за счет займа СЕМ с частичным субсидированием процентной ставки со стороны «Казахстанской жилищной компании»

Инвестиции в проект составят 5,8 млрд тенге.

С завершением проекта качественными услугами будут обеспечены 20 431 абонент, в том числе 288 многоквартирных домов, 14 частных жилых домов, а также 154 других здания.

Кроме того, будет создано 25 временных и 30 постоянных рабочих мест. После реконструкции износ прямого трубопровода теплосети «ТЭЦ-Город» снизится на 20,8%.

Ранее сообщалось о том, что более 500 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры реализуют в Казахстане в рамках МЭКС.

Напомним, в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации теплоэнергетической инфраструктуры из резерва Правительства Республики Казахстан выделено более 3,9 млрд тенге для снижения износа инженерных сетей и теплоисточников в двух городах Акмолинской области — Степногорске и Кокшетау.