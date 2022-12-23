Главную елку зажгли в Семее

23 Декабря 2022, 20:36

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На центральной площади Семея состоялась церемония зажжения главной городской елки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Мероприятие посетили сказочные персонажи, танцевальные коллективы, Дед Мороз и Снегурочка. Церемонию зажжения 19-метровой ели открыли под песни и танцы местных творческих коллективов. В этом году главная городская елка украшена светодиодными гирляндами и более 100 игрушками. Возле новогодней красавицы установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки.





Фото: пресс- служба областного акимата