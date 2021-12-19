+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главную елку зажгли в Нур-Султане

19 Декабря 2021 22:07
Поделиться:
Главную елку зажгли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на площади перед сферой «Нур Алем» прошла церемония зажжения главной новогодней елки страны. 25-метровая лесная красавица собрала вокруг себя жителей и гостей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в преддверии празднования Нового года
Когда зажгут огни на главной елке Казахстана Новогодний праздник для акмолинских детей: на четырех сценах с соблюдением карантина Новогоднюю сказку «Снежная королева» представили в алматинском цирке

Новогодняя елка высотой 25 метров в диаметре достигает 10 метров. Вес главного символа Нового года составляет 4048 кг.

Зажечь елку на сцену вышли Дед Мороз со Снегурочкой вместе с детьми столицы, достигшими успехов в спорте, учебе, творчестве.

В одно мгновение на елке зажглись более 1600 новогодних шаров, почти 300 больших и малых снежинок.


«Сегодня такой праздник, особенно для детей. Пришли всей семьей, посмотреть на самую большую елку в городе, покататься на коньках и просто отдохнуть на свежем воздухе. Тем более погода позволяет», - поделилась впечатлениями житель города Анастасия.

«Мы живём недалеко, прогуливались, увидели, как потихоньку люди собираются у сцены, а тут и концерт, и елку зажигают. Такое настроение вокруг праздничное, чувствуется приближение Нового года», - сказала астанчанка Меруерт Каипова.

Для гостей вечера на сцене выступили звёзды казахстанской эстрады, в том числе Ринат Малцагов, Маржан Арапбаева, детский хор и другие.

Стоит отметить, что во всех районах столицы обустраивают ледовые городки, новогодние елки, горки, катки с фигурами Деда мороза и Снегурочки, снеговиков и других атрибутов праздника.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:
Новости по теме
Санврач Талдыкоргана обратился к жителям в преддверии празднования Нового года
Когда зажгут огни на главной елке Казахстана
Новогодний праздник для акмолинских детей: на четырех сценах с соблюдением карантина
Новогоднюю сказку «Снежная королева» представили в алматинском цирке
Популярное
1 Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
2 Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
3 Новые кадровые назначения в РК за неделю
4 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
5 440 человек заболели коронавирусом в Казахстане
6 Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира
Читайте также
Поможем получить жилье: об участившихся случаях мошенничества предупредили астанчан
Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
Зажатую в автомашине женщину спасли в Акмолинской области
Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
Новые кадровые назначения в РК за неделю
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
440 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив