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Главную ёлку зажгли в Караганде

23 Декабря 2021 14:25
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Главную ёлку зажгли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на площади Независимости зажгли огни на главной новогодней ёлке. 18-метровая зелёная красавица засверкала нарядом из множества игрушек и гирлянд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Горожан с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, они проводили старый год и дали дорогу новому.

Также карагандинцев и гостей шахтёрской столицы развлекали ростовые куклы. Ну и символы года уходящего и наступающего – Бык и Тигр.

«Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы год был хорошим, ушли все заботы. Удачи и радости всем, поменьше хлопот!» – поздравила карагандинцев жительница города Светлана Коллегова.

Свои искренние и добрые пожелания высказала и четырёхлетняя Варвара Юрасова. Малышка пришла на предновогоднее представление вместе с мамой и бабушкой. Девочка призналась, что очень ждёт чуда в Новый год.

«Я с нетерпением жду Нового года и Дедушку Мороза. Загадала желание, хочу, чтобы он подарил мне куклу. Я уверена, что моё желание сбудется. Поздравляю всех с Новым годом!» – сказала Варвара.

Зажжение новогодней ёлки сопровождалось праздничным салютом и парадом Дедов Морозов и Снегурочек.


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#Карагандинская область   #Общество   #Караганда   #Новый год  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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