Главную ёлку зажгли в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на площади Независимости зажгли огни на главной новогодней ёлке. 18-метровая зелёная красавица засверкала нарядом из множества игрушек и гирлянд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Горожан с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, они проводили старый год и дали дорогу новому.
Также карагандинцев и гостей шахтёрской столицы развлекали ростовые куклы. Ну и символы года уходящего и наступающего – Бык и Тигр.
«Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы год был хорошим, ушли все заботы. Удачи и радости всем, поменьше хлопот!» – поздравила карагандинцев жительница города Светлана Коллегова.
Свои искренние и добрые пожелания высказала и четырёхлетняя Варвара Юрасова. Малышка пришла на предновогоднее представление вместе с мамой и бабушкой. Девочка призналась, что очень ждёт чуда в Новый год.
«Я с нетерпением жду Нового года и Дедушку Мороза. Загадала желание, хочу, чтобы он подарил мне куклу. Я уверена, что моё желание сбудется. Поздравляю всех с Новым годом!» – сказала Варвара.
Зажжение новогодней ёлки сопровождалось праздничным салютом и парадом Дедов Морозов и Снегурочек.
- Комиссия по вопросам доступа к информации подвела итоги года
- Центры компетенций по подготовке поваров и строителей открыли в Темиртау
- Карагандинцы завоевали девять чемпионских поясов на международном турнире по боксу
- Представлены итоги исследования «Молодежь Казахстана: 30 лет Независимости»
- О паллиативной помощи больным казахстанцам
- В чем уникальность книги «Штрихи к портрету», основанной на интервью Елбасы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана