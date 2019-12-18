Главную ёлку страны зажгут 20 декабря в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 декабря в столице пройдет торжественная церемония зажжения Главной ёлки страны, передает МИА «Казинформ».

«20 декабря в 18:00 часов на территории Делового центра ЭКСПО по сложившейся традиции пройдет торжественная церемония зажжения Главной ёлки страны. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием казахстанских артистов. Посетителей также ждут зимние развлечения на ледовой горке», - говорится в сообщении.

Праздничная программа состоится у подножия самой яркой и посещаемой достопримечательности столицы – Сферы «Нур Алем».

Кроме того, на территории Делового центра ЭКСПО функционирует ледовый каток. 1300 квадратных метров вмещают до 200 человек одновременно. Стоимость аренды коньков 500 тенге, а для владельцев собственных коньков катание бесплатно. В будние дни каток работает с 12:00 до 23:00, а в выходные с 10:00 до 23:00

Стоит отметить, что на территории работают кафе и рестораны, а для удобного посещения функционирует подземный паркинг на 3000 парковочных мест.

«С 21 по 27 декабря в 15:00 и 18:00 часов, 28 и 29 декабря в 12:00, 15:00 и 18:00 в Нур Алеме пройдет новогоднее шоу «Секретная супер-сила». Увлекательное представление познакомит гостей предновогоднего мероприятия с любимыми супергероями из знаменитых фильмов и комиксов. Вход по билетам в Сферу «Нур Алем». Детям до 6 лет – бесплатно. Школьникам – 500 тенге», - отмечается в сообщении.