Главную елку страны зажгли в Астане

19 Декабря 2022, 21:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок. В украшении главного атрибута праздника использовалось 750 метров гирлянды, 360 единиц стробоскоп и более 900 елочных шаров.





Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу «Ночь чудес». Зажигали главную елку страны юные жители, аким столицы Женис Касымбек, Дед Мороз и Снегурочка, на сцене также выступили казахстанские артисты.





«Дорогие жители и гости нашей столицы, в преддверии Нового года хочу пожелать вам праздничного настроения, счастья, крепкого здоровья вашим семьям! Пусть наша Астана развивается, процветает, пусть наступающий год будет благословенным для города! Сегодня мы даём старт празднованию Нового года. Таких мероприятий будет ещё много. Во всех районах нашего города устанавливаем ледовые катки и горки, где каждый желающий сможет провести свой досуг», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.













Мероприятие было проведено в рамках масштабного зимнего фестиваля Astana Muz Fest. Свою работу сегодня начал и зимний городок с катком, горками, новогодней ярмаркой и т.д.

Фото: gov.kz







