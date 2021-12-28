Главную акмолинскую елку зажгли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на центральной площади Абылай хана города Кокшетау зажглась главная елка Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонию зажжения новогодней елки, несмотря на непогоду, кокшетауцы пришли семьями.

«Именно любовь к родному краю, ответственность и трудолюбие является залогом успеха нашего города Кокшетау. Убежден, что в новом году наш город и наша страна станут еще сильнее, а благосостояние и качество жизни горожан – еще выше, благодаря сплоченности народа и самоотверженному труду», - отметил, открывая церемонию, аким областного центра Бауыржан Гайса.

Пару секунд - и новогодняя красавица засияла долгожданными огнями. Отметим, что изначально зажжение ели должно было состояться в минувшую пятницу, однако его перенесли.

«15 декабря были подведены итоги конкурсных процедур по благоустройству города к проведению новогодних мероприятий. Победитель - ТОО «New Level». Вместе с тем, другими участниками была подана жалоба по итогам конкурса в соответствии с действующим законодательством. Нарушений в этой части не выявлено. Подрядная организация приступила к работе с 20 декабря, то есть с момента регистрации договорных обязательств.

Также температура воздуха для установки ледового городка была неблагоприятной, соответствующая температура установилась несколько дней назад», - пояснили в пресс-службе акима города Кокшетау.

На центральной площади, кроме елки, разместились четыре горки, ледяные символы года, а также Дед Мороз, Снегурочка и ряд малых архитектурных форм.

Добавим, что на сегодняшний день елки также уже установлены около ДК «Достар», в поселках Станционный и Застанционный областного центра. Работы на площади Тәуелсіздік завершатся 31 декабря.