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Главной версией остается суицид - Глава МИД о расследовании смерти дипломата в Египте

24 Декабря 2019 12:05
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Главной версией остается суицид - Глава МИД о расследовании смерти дипломата в Египте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о ходе расследования смерти казахстанского дипломата в Египте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пока идет следствие. Результаты расследования нам еще не предоставлены. Поэтому давайте подождем. Они (материалы дела - корр.) сейчас находятся в Генеральной прокуратуре Египта. Через их Министерство иностранных дел они будут переданы нам. Мы ожидаем доставку тела погибшего в нашу страну до Нового года, в конце этой или начале следующей недели», - сказал Мухтар Тлеуберди в интервью журналистам после заседания Правительства.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства РК, главной версией следствия остается суицид.

Напомним, ранее в МИД подтвердили смерть своего сотрудника в Египте. Некоторые СМИ ранее сообщали о загадочных обстоятельствах смерти казахстанского дипломата. В частности, была опубликована информация, согласно которой Еламан Жолдасов был найден мертвым возле подъезда со связанными за спиной руками.

Затем в МИД опровергли слухи о насильственной смерти казахстанского дипломата в Египте.

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Ключевые слова: МИД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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