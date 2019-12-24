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вчера 23:55
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Главной версией остается суицид - Глава МИД о расследовании смерти дипломата в Египте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал о ходе расследования смерти казахстанского дипломата в Египте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пока идет следствие. Результаты расследования нам еще не предоставлены. Поэтому давайте подождем. Они (материалы дела - корр.) сейчас находятся в Генеральной прокуратуре Египта. Через их Министерство иностранных дел они будут переданы нам. Мы ожидаем доставку тела погибшего в нашу страну до Нового года, в конце этой или начале следующей недели», - сказал Мухтар Тлеуберди в интервью журналистам после заседания Правительства.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства РК, главной версией следствия остается суицид.
Напомним, ранее в МИД подтвердили смерть своего сотрудника в Египте. Некоторые СМИ ранее сообщали о загадочных обстоятельствах смерти казахстанского дипломата. В частности, была опубликована информация, согласно которой Еламан Жолдасов был найден мертвым возле подъезда со связанными за спиной руками.
Затем в МИД опровергли слухи о насильственной смерти казахстанского дипломата в Египте.
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