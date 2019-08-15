Главной проблемой казахстанской науки является финансирование - Максат Жабагин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии Максат Жабагин поделился мнением, как эффективно развить казахстанскую науку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как считает Максат Жабагин, главной проблемой казахстанской науки является финансирование.

«Сейчас мы достигли низкого уровня науки – финансирование в науку составляет 0,12% от ВВП. Соответственно, все последующие проблемы вытекают из этого. Глава государства поручил довести финансирование до 5% от ВВП. Если хотя бы 1% из этого объема будет направлено на науку, то уже могут быть решены большие проблемы», - отметил ученый корреспонденту агентства.

По мнению М. Жабагина, даже самые передовые научные институты в последний раз обновляли материально-техническую базу или коллективный парк 10 лет назад.

«К примеру, в Национальном центре биотехнологии основное оборудование закупалось 10 лет назад для лаборатории коллективного пользования. Больше таких обновлений не было. Как мы знаем, новые технологии не стоят на месте, существуют более прогрессивное оборудование, которые необходимо для проведения генетических исследований, к примеру, у нас. Так как у нас устаревшее оборудование, соответственно, цены наших генетических тестов и услуг дорогие. Если бы могли взять, например, высокопроизводительные генетические платформы, то цена могла бы опуститься. Мы, те, кто занимается естественными науками, закупаем оборудования зарубежного производства. У нас нет опытно-конструкторских институтов, которые сами создают оборудование. Всё закупается за рубежом. Главная проблема в том, что когда оборудование доставляется до Казахстана, цена, как минимум, возрастает в полтора раза и более, в зависимости от того, сколько посредников существуют. Это тоже проблема для науки», - отмечает Максат Жабагин.

В этой связи заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии обозначил пути решения существующей проблемы в данной отрасли.

«Я как молодой ученый могу сказать, что ученые нового поколения сейчас консолидируются сами. У нас есть Альянс молодых ученых. В этом году при Министерстве образования и науки создан Совет молодых ученых. С помощью площадки этого Совета мы собираем от молодых ученых предложения. После можем напрямую направлять в министерство и далее отслеживать наши предложения. Если они включены в определенные программы или нормативно-правовые акты, то мы будем отлеживать их реализацию», - добавил ученый.

По его словам, важно привлекать молодых ученых в управление наукой.

«Думаю, что у нас есть критическая масса молодых ученых, которая проучилась за рубежом по программе «Болашақ», Назарбаев университета. Мы при возможности собираемся и обсуждаем эти проблемы и предлагаем варианты их решения. Все наши инициативы упираются в общий объем финансирования в науку. Государство идет в правильном направлении в части того, что не только Правительство всё должно реализовать. Также нужно, чтобы вливался и частный сектор. Для этого государству нужно разрабатывать механизмы и пути решения вопроса», - выразил мнение Максат Жабагин.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства РК 15 июля Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и научному сообществу провести анализ всех возможных барьеров развития науки и выработать пути их устранения.

«Все вышеперечисленное следует учесть в разрабатываемой государственной программе развития образования и науки. Там же Правительству нужно предусмотреть план по доведению общих расходов на эти сферы до 5% от ВВП», - отметил Касым-Жомарт Токаев.