Главной концертной организации страны присвоили имя Розы Баглановой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменилось официальное название Қазақконцерта. Главной концертной организации страны присвоили имя Народной артистки СССР, Народной артистки Казахстана, Народного Героя РК Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Қазақконцерта.

Қазақконцерт был переименован в соответствии с Постановлением Правительства РК от 17 августа 2021 года №564 «О некоторых вопросах республиканских государственных юридических лиц Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».

1 января 2021 года Глава государства в честь 100-летия легендарной певицы дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти. Как сообщил директор организации Жеңіс Сейдуллаұлы, для Казахконцерта, в котором Роза Багланова проработала свыше 50 лет, это поручение является важным.

«Коллектив Қазақконцерта направил письмо на имя Министра культуры и спорта А. Раимкуловой о рассмотрении вопроса присвоения концертной организации имени Розы Баглановой. Народные артисты, заслуженные деятели страны и молодые таланты, выступающие в составе Казахконцерта, сразу поддержали эту инициативу. Среди них: Бибігүл Төлегенова, Нұрғали Нүсіпжанов, Мұрат Құсайынов, Ақжол Мейірбеков, Алтынбек Қоразбаев, Роза Рымбаева, Айман Мусахаджаева, Нағима Есқалиева, Мақпал Жүнісова, Айжан Нұрмағамбетова, Бағдат Самединова, Жеңіс Ысқақова, Құрмаш Махан, Азамат Жылтыркөзов, Ерлан Рысқали, Медет Чотабаев, Әміре и другие исполнители. Мы считаем, что данное мероприятие внесет значительный вклад в увековечивание памяти Розы Баглановой, которая стала национальным символом целой эпохи. Она оставила яркий след в летописи искусства страны и даровала нам богатое музыкальное наследие», - отметил Жеңіс Сейдуллаұлы.

Первые шаги в становлении Қазақконцерта, переступивший свой 60-летний рубеж, связаны с творческой деятельностью Розы Баглановой, которая с 1960 года и до последних дней жизни плодотворно трудилась в этом объединении. Роза Багланова внесла большой вклад в развитие музыкального искусства страны.

Розу Тажибаевну по праву называют национальным достоянием, выдающейся певицей ХХ столетия. Народная артистка СССР, Народная артистка Казахстана, Герой Казахстана, обладатель множества медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» и «За трудовую доблесть» и др. – все ее награды и титулы невозможно перечислить. Роза Багланова заслужила особое уважение и любовь народа благодаря безграничной преданности к своей Родине, выдающемуся таланту и прекрасному исполнительскому мастерству.



