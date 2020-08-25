Главной целью лидеров Алаш было закрепление суверенитета автономии – Абил Еркин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главной целью лидеров движения Алаш было закрепление суверенитета автономии. Такое мнение высказал в ходе онлайн-конференции, приуроченной к 100-летию Казахской Республики, доктор исторических наук, профессор Абил Еркин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ученого, конституционная эволюция Казахстана проходила в четыре этапа. Каждый из этапов был основой для следующего этапа.

«100-летний юбилей Казахской Советской автономии раскрывает ряд вопросов, сохранившихся в исторической памяти казахского народа. Они связаны и с происходящими в последние годы общественно-политическими процессами, и с ситуацией в исторической науке современного Казахстана. Имеются интересные исследования, рассматривающие все аспекты создания национальной автономии и роль различных политических сил в этом процессе. Это труды ученых, которые сегодня собрались в виртуальной аудитории, начиная с К.Нурпеисова, М.Койгельдиева», – сказал А.Еркин.

Ученый отметил, что необходимо сформировать теоретическую и методическую базу для исследований в данном направлении.

«В последнее время в российской научной литературе начали появляться статьи, в которых подвергается сомнению уровень развития общественных отношений среди казахов. В них все политические события начала 20-го века, происходившие в казахской степи, характеризуются как межродовая борьба. Эти авторы начали вновь использовать в отношении казахов забытые уже этнонимы «киргиз» и «киргиз-кайсак». Конечно, нельзя отрицать межродовые признаки внутренних политических отношений в казахской степи, но усиление межродовой и межплеменной борьбы, во многих случаях, становилось результатом колониальной политики России. Без сомнения, казахская элита была достаточно модернизирована, стремилась построить современное общество», – отметил профессор.

По словам ученого, образование Казахской Советской автономии в 1920 году нужно рассматривать в качестве следующего шага, после провозглашения автономии Алаш в 1917 году.

«На наш взгляд, конституционная эволюция Казахстана проходила в 4 этапа. Каждый из них был основой для следующего. Первый этап – провозглашение автономии Алаш в 1917 году. Второй этап – образование Казахской автономии в составе Российской Федерации в 1920 году. Третий этап – обретение Казахстаном статуса суверенного государства в 1936 году и права на выход из Союза. Четвертый этап – в результате провозглашения Декларации о государственном суверенитете Казахской Социалистической Республики 1990 года стало возможным провозглашение независимости Казахстана. Несомненно, союз большевиков и Алаш в 1918-1920 годах был вынужденным. Это была политика двустороннего компромисса. Нельзя ни слишком преувеличивать роль Ленина и большевиков в образовании казахской автономии и определении ее границ, ни слишком преуменьшать эту роль. Для руководителей Алаш главной целью было законодательное закрепление суверенитета автономии и ее границ. Деятели Алаш пожертвовали своей жизнью ради этого», – подчеркнул историк.

Организатором мероприятия является демократическая партия «Ақ жол» совместно с институтом «Алаш».



