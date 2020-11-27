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Главнокомандующий Нацгвардией провел прием граждан в онлайн-режиме

27 Ноября 2020, 15:36
Главнокомандующий Нацгвардией провел прием граждан в онлайн-режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Министра внутренних дел во всех региональных командованиях и воинских частях Национальной гвардии был проведен единый день приема граждан в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В столице на обращения граждан отвечал Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. В ходе онлайн-приема со стороны граждан и военнослужащих в основном были озвучены проблемы, связанные с прохождением воинской службы и социального характера. В частности, обращаемые интересовались вопросами восстановления на воинскую службу и погашения задолженности по жилищным выплатам.

По всем обращениям Руслан Жаксылыков дал конкретные поручения руководителям соответствующих служб и в кратчайшие сроки принять безотлагательные меры в их решении.

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«Мною на постоянной основе ведется контроль всех обращений, поступающих на блог Главнокомандующего войсками. Соответствующие службы по каждому из них проводят изучение и в рамках закона дается ответ в установленные сроки. По поручению руководства МВД сегодня проводим встречу в онлайн-формате. Думаю, данная площадка с учетом реального времени дает хорошую возможность обратиться гражданам и военнослужащим к руководству войск напрямую и решить свои насущные проблемы. Что касается проблем по жилищным выплатам подчеркиваю следующее, данный вопрос на сегодняшний день решен, все задолженности будут покрыты полностью в ближайшую неделю», - отметил Руслан Жаксылыков.

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Аналогичные онлайн-приемы были проведены и в регионах командующими региональными командованиями и командирами воинских частей Национальной гвардии. Всего руководством войск и командованием воинских частей было принято около 40 человек.



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