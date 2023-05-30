Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Главного врача поликлиники осудили на семь лет в Алматы

    30 Мая 2023, 17:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников поликлиники по обвинению в хищении чужого имущества путем растраты в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорится в материалах дела, в период с апреля 2015 года по март 2022 года главный врач поликлиники К. вступила в предварительный сговор с главным бухгалтером Н. и инспектором отдела кадров С., далее руководила их действиями. Они оформляли приказы о назначении на работу фактически не работающих 19 лиц. Ежемесячно перечисляли на счета формально оформленных работников заработную плату, которую обращали в свою собственность, тратили на собственные нужды. Своими противоправными действиями К., С., Н., причинили ущерб государству в более 79 миллионов тенге.

    При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления. Учтены смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, частичное возмещение С. и Н. ущерба.

    «Двое лиц осуждены к лишению свободы на срок 7 лет условно, с учетом принятия мер по возмещению ущерба, с назначением дополнительного наказания в отношении С. в виде лишения права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет, в отношении Н. - лишение права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет.

    В отношении главного врача К. суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Коррупция Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией Врачи
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Дегелен
    Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца
    Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения
    Онколог из Алматы назвал риски развития опухолей головы и шеи
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана