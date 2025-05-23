Главного специалиста ДГД Жамбылской области осудили по делу о взятках

Двое жителей города Тараз Мурадов и Телеуов признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции. Главный специалист областного департамента государственных доходов С.Укимбаев - в посредничестве во взяточничестве.

Приговором суда Мурадову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Телеуову - 9 лет лишения свободы, Укимбаеву - 3 года лишения свободы.

Кроме того, Укимбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.