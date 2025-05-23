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    10:40, 23 Май 2025 | GMT +5

    Главного специалиста ДГД Жамбылской области осудили по делу о взятках

    Приговор оглашен специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской областиа, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Агентство по противодействию коррупции РК.

    взятка
    Фото: freepik

    Двое жителей города Тараз Мурадов и Телеуов признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции. Главный специалист областного департамента государственных доходов С.Укимбаев - в посредничестве во взяточничестве.

    Приговором суда Мурадову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Телеуову - 9 лет лишения свободы, Укимбаеву - 3 года лишения свободы.

    Кроме того, Укимбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

    Судебный акт в законную силу не вступил. 

    Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Минфин РК Суды Взятка Жамбылская область Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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