Главного редактора МИА «Казинформ» наградили благодарственным письмом Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «МИА Казинформ» - главный редактор Бибинор Танельбаева получила благодарственное письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главный редактор МИА «Казинформ» Бибинор Танельбаева награждается за значительный вклад в развитие отрасли средств массовой информации», - говорится в благодарственном письме Главы государства.

Отметим, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности», - отметил Глава государства.

Напомним, вчера стали известны победители Национальной премии «URKER-2021». Лучшим новостным порталом года признан сайт международного информационного агентства «Казинформ».