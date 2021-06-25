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    13:05, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Главного редактора МИА «Казинформ» наградили благодарственным письмом Президента РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления АО «МИА Казинформ» - главный редактор Бибинор Танельбаева получила благодарственное письмо от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главный редактор МИА «Казинформ» Бибинор Танельбаева награждается за значительный вклад в развитие отрасли средств массовой информации», - говорится в благодарственном письме Главы государства.

    Отметим, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

    «Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения. Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности», - отметил Глава государства.

    Напомним, вчера стали известны победители Национальной премии «URKER-2021». Лучшим новостным порталом года признан сайт международного информационного агентства «Казинформ».


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