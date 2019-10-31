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Главного архитектора Семея подозревают в получении взятки

31 Октября 2019 11:54
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Главного архитектора Семея подозревают в получении взятки

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Семея» по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за подписание землеустроительного проекта. Процессуальное задержание в отношении чиновника не применялось в связи с признанием вины и поступившим обязательством о явке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом», - говорится в распространенном сообщении.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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