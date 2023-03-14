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Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды проходит в Астане

14 Марта 2023, 16:06
Главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице, в Байконырском районном суде №2, проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По настоящему уголовному делу обвиняется Гульмира Сатыбалды в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 (организация уголовного правонарушения), статьей 389 части 3 (самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору), статьей 125 части 2 пункта 1, 8 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) Уголовного кодекса РК», - сказал прокурор Азамат Сарсембаев.

Прокурор также добавил, что Мади Батыршаев обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 части 3, 28 части 3 (организация уголовного правонарушения) 125 ч 2 п. 1, 8 Уголовного кодекса.

Рашид Утебеков обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125 ч. 2 п. 1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

После обеда судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды продолжилось. Начался допрос потерпевших. Первым выступает потерпевший Турсен Алагузов.


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