Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы назначено на 17 апреля

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц поступило в суд Байконырского района Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принято к производству суда №2 района «Байқоңыр» уголовное дело по обвинению Мухамедиулы А., Нұразхан А.Ш., Кошенова А.К. и Садвакасовой А.Т. по обвинению в хищении бюджетных средств.Главное судебное разбирательство по данному уголовному делу назначено на 17 апреля 2023 года в 10:00 часов в открытом судебном заседании», - говорится в сообщении пресс-службы городского суда Астаны.

28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Сообщалось, что Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.