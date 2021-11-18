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Главное отличие VI заседания НСОД от предыдущих назвал экономист

18 Ноября 2021 18:52
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Главное отличие VI заседания НСОД от предыдущих назвал экономист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков поделился мнением по поводу итогов VI заседания Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«VI заседание НСОД при Президенте РК носило стратегический и тактический характер. Тезисы и поручения Президента носят концептуально иной характер, отвечая жизненно важным интересам страны, ее национальной безопасности. До сегодняшнего дня на нашей политической и экономической авансцене доминировали такие понятия, как предпринимательство, бизнес, иностранные инвесторы, банки, коммерческие банки, банки второго уровня и т.д.», - сказал Каирбек Арыстанбеков в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Спикер подчеркнул, что основной приоритет Глава государства отдает защите прав человека.

«Иными словами, права человека, личность, граждане ранее выпадали из списка приоритетных направлений. По итогам поручений в рамках заседания мы видим, что есть целевой акцент в части, касающейся перехода от предыдущих приоритетов к приоритетам в области прав человека, интересов всего населения страны. Поэтому данное заседание отличается тем, что во главу угла Глава государства ставит прежде всего интересы населения, простых казахстанцев», - отметил он.

«Из тезисов, озвученных в рамках заседания, я хотел бы выделить регулирование правовых отношений между банками, судебными исполнителями и должниками. В свете последних событий в Алматы, данный вопрос носит актуальный характер, поэтому Президент акцентирует внимание на том, что в этих отношениях имеют место некая коллизии, противоречия, юридические «прорехи». Глава государства четко дал понять, что этот вопрос нужно решить и в правовом поле, соблюдая интересы простых граждан», - заключил К. Арыстанбеков.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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