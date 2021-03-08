Главное для хирурга - темперамент - единственная женщина-хирург седьмой клинической больницы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хирургия традиционно считается мужской профессией. Толеугуль Искакова в медицине свыше 25 лет. Она на сегодня единственная женщина-хирург в городской клинической больнице № 7 города Алматы. По ее словам, женщина ты или мужчина, для профессии хирурга не имеет значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Толеугуль Искакова работает заведующей отделением гнойной хирургии городской больницы № 7. По ее словам, с детства, как и многих детей, она интересовалась многими специальностями, но ее выбор пал на медицину.

«В детстве все мы много мечтаем. Хочется одновременно стать и врачом, и учителем. Однако мне с детства очень хотелось стать именно хирургом - никем другим. Со временем эта детская мечта переросла в цель. И когда пришло время выбора профессии, я поступила в Семипалатинский медицинский институт», - рассказывает наша героиня.

Трудовую деятельность Толеугуль Адилгазыевна начала в 1995 году сразу после окончания учебы. Первые два года проработала в городе Зыряновске, неподалеку от своего родного города. После переезда в южную столицу с 1997 года она беспрерывно работает в городской клинической больнице № 7 Алматы.

«Я всегда понимала, что моя профессия требует большой ответственности. Это большая нагрузка особенно для нас, женщин. Ведь у нас помимо работы есть семья. Сейчас женщин-хирургов стало больше. Это свидетельствует о том, что представительницы прекрасного пола тоже неплохо справляются. Главное для хирурга - не половая принадлежность, а темперамент»,- говорит она.

По ее словам, хирург должен быть максимально сконцентрирован на операции. Ведь не исключаются сложности и большие риски во время работы.

«Сложности бывают в каждой профессии. В медицине тем более, когда жизнь человека находится в твоих руках. К нам поступают пациенты с разными формами гнойной хирургической инфекции. Я всегда верю в хорошее. И перед каждой операцией думаю больше о выздоровлении своего пациента. У хирурга должна быть моментальная реакция, умение быстро принимать решения и крепкое здоровье. Все, кто стремится в хирургию, обязательно должны понимать, в состоянии ли они длительное время находиться в операционной, брать большие физические нагрузки и при этом принимать правильные решения», - говорит наша героиня.

По словам врача-хирурга, успех операции зависит от многих факторов.

«В первую очередь, от пути к этому успеху. Чем дольше пациент ходит с какой-то проблемой, чем дольше затягивает обращение к врачу, тем длиннее его путь к выздоровлению. Когда пациент решает прийти на операцию, он должен доверять хирургу. Мы тоже как психологи, в первую очередь, лечим словом», - сказала она.

В медицинской сфере нередко бывают эмоциональные выгорания, и каждый опытный врач сталкивается с подобным хотя бы раз в жизни.

«Все зависит от личных взглядов на жизнь и характера. Мое кредо - спасать и помогать людям и любить то, что делаешь», - отмечает она.

О Толеугуль Адылгазыевне пациенты отзываются весьма лестно, и многие даже приезжают из других городов именно к ней. К примеру, Роза Яндиева попала к ней в трудные моменты своей жизни. По словам пациентки, именно доброта этого врача вернула ее к жизни и дала силы идти дальше.

«С Толеугуль Адылгазыевной мы познакомились 8 лет назад, когда попала к ним в больницу. На то время у меня была попытка суицида. Я принимала наркотики около 24 лет, от меня отвернулись все, и я осталась одна. Когда поступила в больницу, меня положили в отдельную палату. У меня не двигались ни ноги, ни руки. По итогам обследования выявился гнойный менингит. В то время я почти умирала, а Толеугуль Адылгазыевна постоянно заходила ко мне и говорила, что не даст мне умереть. Она говорила мне: «Давай живи и не сдавайся». Все врачи отделения отнеслись ко мне с такой любовью. И после того, как я рассказала свою историю всем, они, несмотря ни на что, ухаживали за мной как за королевой. Это просто не передать словами.

У Толеугуль Адылгазыевной огромное сердце. Всевышний заложил в нее столько сострадания. У нее дар служить людям. Она никогда не отказывает никому в помощи. Она переживает за каждого пациента. Помню, она договорилась с хосписом, чтобы после выписки я не попала на улицу. В то время я еще сидела на инвалидной коляске. Почти 7 месяцев я пролежала у них в отделении. Прошло столько лет она до сих пор ко мне звонит и интересуется, как у меня дела», - поделилась пациентка.

Сегодня Роза Яндиева работает волонтером в реабилитационном центре. Помогает другим пациентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На своем примере она рассказывает другим, через что ей пришлось пройти и как выбрать правильный путь.

Наша героиня Толеугуль Адылгазыевна воспитывает двух сыновей. Она любящая супруга и счастливая мама. Помимо своей работы также успевает уделить должное внимание своей семье.

«Я считаю, что не нужно ставить во главу, что ты хирург. Это обычная ежедневная работа, которую ты должен выполнять хорошо. А если ты женщина, личное счастье, семья, дети, по моему мнению, должны быть на первом месте. Ведь человек счастлив тогда, когда утром хочется идти на работу, а после нее - возвращаться домой. Еще очень важно, чтобы родные понимали, какая ответственная у тебя работа», - подытожила она.