Главный тренер сборной РК по футболу Магомед Адиев покинул свой пост

Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В Доме футбола прошла встреча Президента Казахстанской Федерации Футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу, на которой главный тренер сборной Магомед Адиев рассказал, что покидает свой пост в связи с семейными обстоятельствами.