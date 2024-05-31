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    10:06, 31 Май 2024 | GMT +6

    Главный тренер сборной РК по футболу Магомед Адиев покинул свой пост

    Магомед Адиев
    Фото: kff.kz

    Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    В Доме футбола прошла встреча Президента Казахстанской Федерации Футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу, на которой главный тренер сборной Магомед Адиев рассказал, что покидает свой пост в связи с семейными обстоятельствами.

    - КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели, - говорится в сообщении Федерации.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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