Главный приз Берлинале  присудили документальному фильму «Дагомея»

Главный приз Берлинского кинофестиваля уже второй раз подряд присуждается документальному фильму. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Международное жюри под председательством голливудской актрисы Лупиты Нионго присудило главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотого медведя» документальному фильму «Дагомея» (Dahomey) француженки Мати Диоп. Картина рассказывает о возвращении в Бенин сокровищ королевства Абомей, вывезенных в конце 19 века французскими колониальными войсками в Париж.

— Я очень рада, что этот фильм приносит немного надежды и самое главное — разные взгляды, — сказала Мати Диоп.

Гран-при жюри получил фильм «Потребности путешественника» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

Приз жюри достался картине «Империя» французского режиссера Брюно Дюмона.

Лучшим режиссером назван Нельсон Карсон де лос Сантос Ариас за работу «Пепе».

«Золотой медведь» второй раз подряд достается документальной ленте. В прошлом году главный приз был присужден фильму французского режиссера Николя Филибера «На „Адаманте“ (Sur l’Adamant) о центре помощи людям с психическими расстройствами.