Главные спортивные события июня в Казахстане и за рубежом

Стрельба из лука и боевые виды на международной арене

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

С 3 по 8 июня в Анталии пройдет этап Кубка мира по стрельбе из лука. В те же даты в Актау и Ереване состоится чемпионат Казахстана по спортивному и боевому самбо (до 23 лет) и Кубок мира соответственно.

С 5 по 10 июня в Нидерландах (Эйндховен) состоится международный турнир по боксу.

Плавание, таэквондо и настольный теннис

Фото: НОК

С 2 по 6 июня в разных регионах Казахстана стартуют юношеские чемпионаты: в Шымкенте пройдёт первенство страны по плаванию среди девочек 2013 года рождения и младше, а в Караганде — чемпионат по настольному теннису среди детей 2014 года рождения.

6–7 июня в Караганде также состоится чемпионат Казахстана по сурдо-таэквондо, где выступят спортсмены с нарушением слуха.

4-8 июня пройдет открытый чемпионат Азии по парусному плаванию (ILCA) в китайском городе Циньхуандао.

Европейский Кубок по подводному спорту стартует в Страсбурге 7–9 июня.

Волейбол, регби и гимнастика: женские сборные и международные матчи

Фото: .instagram.com/vc_zhetysu

С 7 по 14 июня во Вьетнаме состоится Кубок AVC среди женских сборных по классическому волейболу. А 7–8 июня в Португалии казахстанская сборная по Регби-7 будет бороться за медали на престижном турнире Algarve Sevens.

5-15 июня - Чемпионат Азии по волейболу сидя (пара-волейбол) в городе Ханчжоу.

Казахстанские гимнасты также представят страну на чемпионате Азии по спортивной гимнастике, который пройдёт 5–8 июня в южнокорейском Джечене.

Традиционные виды спорта: массовый и командный көкпар, теңге ілу

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Особое внимание в июне уделено национальным видам спорта. С 4 по 6 июня в Шымкенте пройдет чемпионат мира по Теңге ілу, а массовые соревнования по көкпару состоятся сразу в нескольких регионах: в Карагандинской области, в районах Шу и Мерке.

Скалолазание, альпинизм и стрельба

Фото: Сали Сабиров

С 9 по 14 июня в Праге проходит этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, а с 13 по 15 июня в Берне — очередной этап мирового первенства по спортивному альпинизму.

10–14 июня в Мюнхене казахстанские стрелки представят страну на Кубке мира по пулевой стрельбе.

В Западно-Казахстанской области с 12 по 16 июня проводится чемпионат страны по традиционной стрельбе из лука среди взрослых. А в Алматы с 13 по 15 июня — чемпионат РК по практической стрельбе из пистолета.

С 16 по 22 июня в Алматинской области пройдет Чемпионат Казахстана по стендовой стрельбе.

Боевые виды

Фото: ҚР Парадзюдо федерациясы

С 13 по 19 июня в Будапеште пройдет чемпионат мира по дзюдо, где выступят ведущие спортсмены Казахстана. Параллельно в Актау с 9 по 13 июня будет проходить чемпионат РК по пляжному самбо, а в Будапеште с 12 по 15 июня — Кубок мира по кикбоксингу, где казахстанская сборная также покажет свое мастерство.

Спорт без границ

С 12 по 24 июня в Астане сборная Казахстана принимает участие в Virtus World Basketball Championship — чемпионате мира по баскетболу среди людей с интеллектуальными нарушениями. Турнир подчёркивает важность инклюзии в мировом спорте.

Национальные чемпионаты

С 12 по 16 июня в Акмолинской области пройдет чемпионат Казахстана по триатлону (категории elite, U23, U15, U13), а в Щучинске — соревнования по армрестлингу (11–13 июня) и гиревому спорту (13–15 июня). В Петропавловске (9–13 июня) — национальное первенство по асық ату.

В Астане с 13 по 15 июня разыгрывается Кубок РК по конному спорту (конкур).

Фото: Куаныш Жарлыкас

В Караганде с 9 по 15 июня пройдет чемпионат РК по бадминтону среди спортсменов 2011 года рождения.

В планах также Чемпионаты РК по тоғызқұмалақ (20–30 июня, Костанай), гребле на байдарках и каноэ (24–28 июня, Алматинская область), традиционной стрельбе из лука (24–29 июня, Жамбылская область), каратэ шинкиокушинкай (Astana Cup) (27–29 июня), плаванию на открытой воде (26 июня – 3 июля, Алматинская область).

Чемпионат Азии среди юниоров и молодёжи по лёгкой атлетике пройдет с 20 по 26 июня в Тайнгуене.

Чемпионат Азии по брейкингу среди молодёжи и взрослых пройдет с 27 по 29 июня в Шанхае.

Чемпионат Азии по настольному теннису среди молодежи — с 26 июня по 2 июля в Узбекистане.

21 июня сразу два города — Алматы и Семей — примут профессиональные ММА турниры: «Октагон» и «Найза». Эти мероприятия традиционно вызывают большой интерес у поклонников смешанных единоборств.

Международная арена

С 10 по 16 июня в Паттайе состоится чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди молодёжи и юниоров.

13–15 июня в Сиане — суперфинал Кубка мира по синхронному плаванию. В те же дни в южнокорейском Джечене — чемпионат Азии по спортивной гимнастике. Казахстанские спортсменки входят в число фаворитов.

А в Инсбруке с 12 по 16 июня — международный WT-турнир Austrian Open по таэквондо, где традиционно сильна казахстанская молодёжная сборная.

С 17 по 22 июня на Бали состоится Чемпионат Азии по фехтованию, где казахстанские спортсмены представят страну на международной арене.